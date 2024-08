El nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández: esta vez sentada en el sillón de Rivadavia Filtraron un nuevo video de Tamara Pettinato hablándole a Alberto Fernández en la Casa Rosada desde el sillón de Rivadavia. Lo publicó Infobae.

Un nuevo video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato agudiza la crisis mediática tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género. En un momento delicado para el expresidente argentino, un tercer video salió a la luz, complicando aún más la situación, en el plano social, que enfrenta en medio de la investigación por violencia de género tras la denuncia de su expareja, Fabiola Yañez. Este nuevo material audiovisual, que fue obtenido y divulgado por Infobae, muestra al exmandatario junto a la periodista Tamara Pettinato, quien aparece sentada en el emblemático sillón de Rivadavia en la Casa Rosada.

El video es parte del mismo encuentro registrado en enero de 2022, el cual ya había generado controversia por una grabación previa donde se veía a Pettinato tomando cerveza en el despacho presidencial. En esta ocasión, la filmación, que dura solo unos segundos, muestra una conversación privada entre Fernández y Pettinato, que mantuvieron, evidentemente, una relación afectiva.

Los detalles del nuevo video de Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia

El video comienza con una frase de Alberto Fernández, quien le dice a Pettinato: “Ahora tenés que decírmelo”. A lo que la conductora, sentada detrás del escritorio presidencial, responde de manera juguetona: “Te amo mucho, te amo”. El expresidente, con tono insistente, le pregunta: “¿Estás segura?”, a lo que Pettinato contesta en broma: “Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”. Fernández vuelve a insistir: “Pero, ¿me amás o no me amás?”, y ella concluye diciendo: “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”.

Este video, aunque breve, añade más combustible al fuego en medio del escándalo mediático y judicial que rodea a Fernández, particularmente después de que Fabiola Yañez revelara detalles sobre su relación con el exmandatario en una entrevista exclusiva con Infobae.

El descargo de Tamara Pettinato

Ante la creciente polémica, Tamara Pettinato decidió romper el silencio y hablar en vivo durante su programa de streaming en Blender. En su descargo, Pettinato se defendió de las acusaciones y rumores que surgieron tras la difusión del primer video. La periodista mencionó que fue señalada por diversos medios y figuras públicas, incluyendo al actual presidente, Javier Milei, quien la calificó de “prostituta” y la acusó de formar parte de una “asociación ilícita”.

Pettinato también abordó las críticas sobre su presencia en la Casa Rosada, afirmando que simplemente había ido a almorzar después de grabar una entrevista y que no tenía nada que esconder. “No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni irme del país”, expresó, rechazando los rumores que circulaban sobre su supuesto rol en la crisis personal y política de Fernández. “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”, sentenció.

La denuncia de Fabiola Yañez y la polémica en torno a Tamara Pettinato

Fabiola Yañez, quien fuera la primera dama durante el mandato de Alberto Fernández, ha presentado una denuncia por violencia de género en la que acusa al expresidente de golpearla durante su convivencia en la residencia de Olivos. Además de los abusos físicos, Yañez mencionó que Fernández la engañaba constantemente con otras mujeres y que su entorno cercano mostraba una preocupante indiferencia ante estos episodios.

En su entrevista, Yañez también mencionó el primer video que se hizo público de Fernández y Pettinato, afirmando que había descubierto la grabación en un teléfono antiguo que utilizaba para ponerle música a su hijo Francisco. Según Yañez, fue su madre quien, al encontrar el teléfono en manos del niño, descubrió una foto de una mujer desnuda, lo que la llevó a investigar y encontrar los videos comprometedores.

La difusión de este nuevo video desvió la atención mediática hacia la relación entre Fernández y Pettinato, dejando en segundo plano la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez y la investigación por la causa de corrupción con los seguros de los organismo del Estado. Pettinato señaló este cambio en el foco mediático, criticando a los medios de comunicación por centrarse en lo que calificó como un “chisme” en lugar de en la seriedad de las acusaciones de Yañez.

“Aquí lo serio y lo importante es esa denuncia, y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme, corrieron el foco de lo importante”, enfatizó Pettinato durante su transmisión.