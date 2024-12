Luego de que Wanda Nara difundió chats de Mauro Icardi donde discrimina a L-Gante, el padre del cantante, Miguel Ángel Prosi, dialogó con Juan Etchegoyen para “Mitre Live” y destrozó al futbolista.

El duro descargo del padre de L-Gante en contra de Mauro Icardi

Prosi, expresó: “Uno lo mira como papá y se siente dolido cuando ve eso, con esas expresiones de Icardi… yo le digo a él que “es un traidor devenido en guampudo”. Son cosas que duelen y cosas que hacen chicos. Hasta ahora, lo tomé como una persona más; es propio de la edad. Él se crió como Elián”.

Y, continuó: “La única diferencia es que Icardi se crió con la mamá y el papá y Elián solo tuvo a la mamá, pero el papá de Mauro trabajaba en un bar de un club de fútbol… lo criaron cómo podían. Lo tenía jugando al fútbol todo el día y no es que se crió con un libro”.

Tras esto, comentó: “A mí me duele lo que le dijo a Elián, porque ya es grandecito. Está mostrando el lado de no haber agarrado el libro nunca y tirar abajo todo lo que hicieron los padres. La mamá y el papá no lo han criado para que diga estas chiquilinadas”.

Furioso con Icardi, Miguel reveló sobre su hijo: “Está dolido por algo que él ha hecho y se reía…ahora, está dolido. Las vueltas de la vida. Está dolido por algo similar que hizo él. Ahora, no es tan grave, porque entre Elián y Mauro no se conocían, lo otro era peor porque se conocían (por Maxi López)”.

“En la vida hay que portarse bien, porque en la vida se paga todo. Lo único que te llevas de acá es haber tenido una familia, no te llevas nada material. Consejo a Icardi no le voy a dar, pero que piense antes de decir las cosas; primero se piensa y, después, se habla. Hay que pensar para evitar los quilombos”, dijo.

Por último, lanzó: “Hay que saber zafar de la situación para hablar como corresponde. Yo creo que lo de Icardi es cosa de chicos, son pendejadas. Que cierren la boca que la vida es tranquila y, sino, no es un escándalo. Elián se dedica a trabajar, se está haciendo hombrecito y está a full con su trabajo. Trata de no opinar mucho con lo de su nueva pareja”.

La China Suárez y Mauro Icardi nuevamente juntos

Icardi intensificó su estrategia judicial y se muestra cerca de La China Suárez.

Este último domingo, varios rumores alimentaron que Icardi pasó el fin de semana en la casa de La China Suárez. Incluso, que la actriz le suplicó que cuidaran “su amor”. Ahora, Yanina Latorre blanqueó que la pareja hace compras navideñas juntos.

La actriz y el futbolista habrían vuelto a encontrarse y hablaron de una estrategia común por los problemas judiciales que él enfrenta con Wanda Nara.

“En este momento, Mauro y La China están haciendo compras navideñas juntos. Van en la camioneta de ella. Con sus hijos en el asiento de atrás”, indicó la panelista.

Leé más notas de La Opinión Austral