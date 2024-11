La reacción de Mauro Icardi tras la confirmación del romance entre Wanda Nara y L-Gante Este lunes, en pleno vivo de Instagram, la conductora y el cantante de cumbia 420 se besaron y se confesaron su amor. ¿Cuál fue la reacción del ex de la mediática?

La historia de amor entre Wanda Nara y L-Gante se confirmó este lunes durante un vivo de Instagram. Para disipar rumores y especulaciones, la pareja se mostró en una cena con amigos, donde se besaron en público por primera vez y compartieron tiernos “te amo”.

Este momento provocó la reacción de Mauro Icardi, expareja de Wanda y futbolista. Cabe recordar que la mediática había intentado reconstruir su relación con Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella, sin embargo, no logró su objetivo y la relación se terminó tras diez años de matrimonio.

Mientras Wanda y L-Gante compartían esos momentos en el vivo, Icardi se recluía en su casa de Estambul. Ya de regreso en Turquía, donde vive desde 2022, el deportista fue visto entrenando en el Galatasaray, el club para el que juega.

Más tarde, lejos de Argentina y de los escándalos, Mauro compartió una foto en la que se lo veía recostado en una reposera en el jardín de su casa, con vista a su gran pileta. Aunque Icardi no emitió ningún comentario en esta publicación, su actitud reflejaba la de un hombre relajado, disfrutando de su vida en Estambul.

Mauro Icardi descansaba en Turquía mientras Wanda Nara y L-Gante se besaban en un vivo.

Asimismo, el delantero borró todas las fotos con la madre de sus hijas en Instagram y aún no la sigue, aunque ella sí lo hace. Fue Wanda quien confirmó que el proceso de divorcio con el futbolista ya está en marcha.

Durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), la conductora de Bake Off (Telefe) precisó: “Es una separación en buenos términos con alguien que no pide nada. Lo importante es que la gente que estuvo o está conmigo sepa cómo soy yo”. Y cerró: “Después, todo lo que digan es parte de la imaginación, a veces del ambiente o de la gente que no me quiere”.

