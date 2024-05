La vicepresidenta Victoria Villarruel felicitó al Ejército Argentino en su día con un controversial mensaje que publicó en redes sociales.

A través de su cuenta de X, la titular del Senado destacó la labor de su padre, el ex teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, al que le atribuyó la defensa “contra los terroristas del ERP en el monte tucumano y en Malvinas ante la usurpación inglesa”.

Ya durante la campaña electoral, los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) comenzaron a tensar la política de derechos humanos construida en las últimas cuatro décadas en Argentina. E incluso el por entonces candidato a presidente Javier Milei subió la apuesta en el debate presidencial: “Nosotros valoramos la visión de ‘Memoria, Verdad y Justicia’. Empecemos por la verdad: no fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753“, aseguró, con un discurso prácticamente calcado al de Emilio Eduardo Massera en 1985, condenado por los crímenes que cometió.

En abril, también a través de su cuenta de X, la vicepresidenta Villarruel explicó que “hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”.

Hoy, Villarruel celebró: “¡Feliz Día del Ejército Argentino! Orgullosa hija de un militar que vistió el uniforme de la Patria y la defendió contra los terroristas del ERP en el monte tucumano y en Malvinas ante la usurpación inglesa”.

En la misma línea, Villarruel cerró: “A todos los hombres y mujeres que integran el Ejército un abrazo de esta vicepresidente que les agradece el sacrificio diario. ¡Todo por Argentina!”.

La vice es una reconocida defensora del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar, que marcaron su historia familiar. Incluso, el pasado 2 de abril, se mostró emocionada al recordar la tarea de su padre en el marco del homenaje a los caídos y veteranos de la guerra contra el Reino Unido.

En su mensaje hace referencia al “Operativo Independencia” ordenado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el 5 de febrero de 1975, para “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de lo que se consideraba como “elementos subversivos” en la provincia de Tucumán.

Por Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) la segunda de Javier Milei habla del brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Cuántos fueron los desaparecidos en Argentina

“Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia: para nosotros en los ’70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros y del ERP mataron gente, asesinaron, torturaron, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad”, afirmó Milei durante su exposición en el eje de Derechos Humanos y Convivencia Democrática, elegido por el voto ciudadano.

Más allá de que sus dichos fueron rechazados por la justicia federal que todas sus instancias consideró que solo los crímenes del Estado Argentino habían sido cometidos contra toda la humanidad, la polémica quedó entonces rondando el dato sobre la cantidad de desaparecidos, de la que se habla al menos desde el informe realizado por la Conadep, que contó casi 9 mil desaparecidos, aunque el propio informe aclaró que sospechaba que la cifra sería más alta.

En 2006 se conoció el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, donde se reveló que el Ejercito Argentino reconocía haber asesinado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, es decir, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia.

La cantidad de desaparecidos en la Argentina es tema de permanente debate y uno de los más interesantes ocurrió cuando el ex funcionario de Fernando de la Rua, Darío Lopérfido, mencionara que los desaparecidos no eran 30 mil sino 9 mil durante un cruce con el escritor Martín Kohan en LN+, en marzo de 2017.

Kohan afirmó: “La cifra de 30 mil es abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta”. Y remarcó el “carácter singular” de lo ocurrido con la tragedia de la dictadura.

“No tenemos muertos, tenemos desaparecidos, porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso”.

“No estamos en la disputa de cifras bajo comprobación. Porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal, y los cuerpos los sustrajo y la información no la dio, la cifra abierta no es solamente que no sabemos. No es que inventamos 30 mil”, describió.