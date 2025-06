Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que la convención de la UCR en Puerto San Julián aprobará la conformación de un frente electoral con “Por Santa Cruz”, generando muchas repercusiones y polémica en el Radicalismo de la provincia, el presidente del Comité Provincia, Daniel Roquel, habló con Radio LU12 AM680 analizando lo sucedido.

Roquel, quien ya se había manifestado en contra de esta situación, marcando que “no representa a todo el radicalismo” y que tendrá “consecuencias en el futuro de la UCR en Santa Cruz”, se manifestó “respetuoso de estas decisiones, pero no las comparto. No es el espíritu del sector al que pertenezco”.

“Lo que nosotros planteamos es que es difícil, cuando no se sabe qué cómo va a ser ese armad ir a una interna, porque con la ley de paridad de género, supongamos que el candidato que encabece la lista sea un hombre, y si la interna radical la gana un hombre, no podría ir en el segundo lugar. Entonces ni eso está claro”, dijo.

Convención del Radicalismo donde se votó a favor 16-14 por ir con “Ser Santa Cruz” en un frente electoral.

Seguidamente, reflexionó que si bien la última elección fue de tercios, “hoy con la incipiente llegada de La Libertad Avanza, el electorado podría dividirse hasta en cuatro, y pensar que el segundo candidato de alguna lista tenga posibilidades de entrar, yo no lo creo”, sostuvo.

“Algo de lo que habíamos planteado en esas mesas de acción política era que el radicalismo tenía que encabezar el frente electoral donde participen, porque si no era ya resignar toda posibilidad y aspiración de de retener la banca que hoy tiene la Unión Cívica Radical”, remarcó.

En ese sentido, confirmó que el 13 de julio serán las internas en el partido, pero que “no hay que mentirle al afiliado radical, se va a elegir un candidato que se sumará a una lista y no va a encabezarla. Si es de otro sexo, en el mejor de los casos será segundo y si es del mismo sexo, podría ser que pase a estar tercero en esa lista”, manifestó. “Esa es la realidad, no sé con qué entusiasmo irá el afiliado a votar a una persona que se tiene que integrar a un frente, donde el partido mostró muchas diferencias, porque fue 16 – 14 la votación.

“Las aspiraciones de poder ingresar son casi imposibles, no sé que candidato querrá participar de una interna para ser segundo o tercero en una lista”, cuestionó Roquel.

En ese marco, considerando la falta de participación en las elecciones que se viene dando en el último tiempo, lo que se suma a las cuestiones internas que cada espacio afronta en los periodos electorales, el dirigente subrayó que “se vienen vienen tiempos complejos y para los partidos políticos también, y más allá de las autocríticas que venimos haciendo, no estamos encontrando por dónde son las respuestas, para que realmente la gente se sienta representada en lo que defiende un partido como el nuestro”.

Plenario en Río Gallegos rechazó la afiliación de Fabián Leguizamón

Por otra parte, pero siempre en el marco de esta caliente interna radical, fue consultado respecto al plenario de Río Gallegos realizado este jueves, en el que únicamente se trató el pedido de afiliación del vicegobernador, Fabián Leguizamón, la cual fue rechazada.

“Cuando Fabián se desafilió yo fui uno de los que que había dicho que era una lástima que ojalá algún día vuelva porque las puertas del partido están abiertas para todos que se quieran a afiliar”, dijo al señalar que “no comparto el rechazo de su afiliación”.

“Me parece que ante estos momentos difíciles que estamos viviendo, qué mejor que los afiliados después sean los que decidan quién es el mejor dirigente para hoy encabezar lo que el radicalismo debe expresar. Siguen siendo peleas que no le resolvemos problemas a la gente y estamos discutiendo cuestiones de dirigentes y me parece que que no debería ser el camino”, enfatizó Daniel Roquel.

