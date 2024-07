Luego de que Juliana “Furia” Scaglione, exjugadora de Gran Hermano, contó que rescindió su contrato de Telefe, hubo mucha polémica en redes ya que aseguró que “entre ambas partes terminó todo bien”, y otras personas comenzaron a cuestionarse si el canal le puso un bozal legal así dejaba de hablar sobre el supuesto fraude; tras este suceso, la entrenadora deportiva le hizo una fuerte petición a sus seguidores.

¿Qué dijo Furia sobre haber cortado lazos con Telefe?

Durante un vivo, Furia reveló: “Telefe y yo ya no estamos más juntos. Esto significa que tampoco con Kuarzo“.

“Tengo libertad absoluta”, aseguró, y, prosiguió: “Recién vengo de firmar los papeles que dicen que “soy libre”. Ya no tienen mi derecho de imagen ni nada por el estilo”.

“Ha sido explotado durante varios meses, por lo cual, yo no pido nada ni tampoco me piden nada a mí, simplemente, terminamos de buena manera”, afirmó. A esto, sumó: “Ambos, nos queremos mucho. Para los dos es muy fuerte”.

En ese momento, le pidió un favor a sus fans. “Por eso, les pido a ustedes que no hablen mal de mi potrero, ¿se entiende? ; por ende, yo tampoco lo voy a hacer, porque es dónde me encontraron…. hice un casting”, comentó.

Tras esto, decidió hacer referencia a GH. “A mí me encontró Kuarzo y me abrió las puertas a Gran Hermano, así que… nada, estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente, me acongoja porque se terminó”, dijo.

Por otro lado, hizo hincapié a cuando aseguró que “hubo fraude”. “Sé que hay mucha bronca de por medio por un tema de la palabra “fraude”, entonces, vamos a empezar a ser políticamente correctos: de Gran Hermano y Telefe sólo se habla si es en buenos términos”, indicó.

En ese sentido, manifestó: “Siempre me van a ver hablando bien. Me enamoré del formato, del programa, de vivir en esa casa y de un montón de cosas… de ustedes”.

Tras esto, concluyó: “Para mí, es duro terminar con algo, pero… bueno. Y, para que quede claro, no es que me echaron, esto fue un común acuerdo porque también merezco trabajar y ellos, por el momento, tienen otro tipo de actividades y decidí no acompañarlos, así que… Les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos”.

La picante petición que le hizo Furia a sus seguidores

A pesar de Scaglione ya le había pedido a sus fanáticos que frenen con el odio, no le hicieron caso; en consecuencia, volvió a hacer otro comunicado a través de Instagram.

“Furisos, actualmente, soy una figura pública y referente para muchos; por ende, para no perjudicarme y perjudicar este fandom hermoso, les pido que bloqueen el hate; no contesten de manera grosera, porque no somos eso”, comenzó diciendo la exjugadora del reality.

El pedido que le hizo Furia a sus fans.

Ante esto, continuó: Si quieren contestar, lo hacen, pero no le den pie a que los insulten. GH terminó y se viene una nueva etapa. Agradezco el apoyo, que es inmenso y sé que me bancan en todas, pero… necesito más control de sus actos”.

“A partir de ahora, disfruten de esta red; de la amistad y todo lo lindo que se generó y los unió; sean unidos, siempre. Gracias por existir. Así como los cuido, también, protéjanse. Sé que es una gran comunidad. Excelente semana. Los amo”, finalizó.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

