Este lunes por la noche, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que será candidata en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre por la Tercera Sección electoral. Luego de este anuncio, el equipo de la expresidenta difundió el primer spot de campaña, en el que polariza directamente con el presidente Javier Milei.

“Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye”, sintetizó la voz en off de la pieza audiovisual difundida en redes sociales. Al mismo tiempo, las calles de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense amanecieron empapeladas con afiches firmados por la exvicepresidenta.

El video, que dura poco más de un minuto, comienza con un breve repaso de la trayectoria política de la titular del Partido Justicialista (PJ) y busca fundamentar su postulación a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

🎥Este es el primer spot de Cristina Kirchner lanzando su candidatura como diputada bonaerense por la tercera sección electoral. Repasa toda su carrera política, pero no dice que fue vicepresidenta. pic.twitter.com/Rg6T5isgVh — Enterate Noticias (@EnteratePlay) June 3, 2025

“Ella ya fue casi todo: primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa, disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho, nunca se jubila de la historia”, añadió la locutora.

En la misma línea, señalaron: “Diputada, sí, diputada porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande”.

Para concluir, afirmaron: “No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que lucha con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país más justo. Es por vos y cuando todo se derrumba ella sigue a nuestro lado. Con lucha, con corazón, con vos. Cristina”.

Ayer, en declaraciones al canal C5N, la exmandataria oficializó su participación en los comicios bonaerenses y remarcó: “Sí, y lo dije en varias reuniones”. Además, analizó que “la provincia fue gobernada por alfonsinistas, menemistas, duhaldistas, kirchneristas y macristas, y nunca se desdobló”, al cuestionar, aunque sin nombrarlo, la estrategia del gobernador Axel Kicillof.

“Es una provincia muy grande, son 135 municipios y 17 millones de personas que van a tener que ir a votar, con 7 semanas de diferencia, diputados provinciales y diputados nacionales”, planteó, en referencia a las elecciones del 7 de septiembre y los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.

