El Senado de la Nación inició este jueves el debate del proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC). Se trata de la iniciativa que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados con dos tercios y por la cual el presidente Javier Milei afirmó que, de sancionarse, la vetaría.

Es “muy probable” que el senado apruebe el aumento de las jubilaciones. En el caso de que le den luz verde a la medida, los jubilados tendrían otro aumento del 8,1% que se sumaría al 4% ya confirmado para septiembre. Además, se espera que el Gobierno anuncie un nuevo bono de $70.000 para reforzar los ingresos del sector.

Aumento de dietas de Senadores

Por otro lado, la Cámara Alta debate la suba de las dietas a los senadores que fue un tema que generó polémica durante toda la semana por el monto que los legisladores pasarían a cobrar. Según trascendió, la cifra es de $9 millones y equivale a 38 salarios mínimos.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmaron en marzo un documento que desliga los aumentos de los diputados y senadores de los de los de los empleados del Congreso. Un mes después, los senadores presentaron un proyecto para volverse a enganchar en las paritarias del sector.

A partir del acuerdo paritario del 9% en mayo, algunos jefes de bloques, tanto oficialistas como opositores, intentaron retrotraer ese ajuste mediante una carta presentada a Villarruel para no modificar sus sueldos, “hasta tanto se determine un nuevo sistema de liquidación”. Pese a ello, no solo no se retrotrajo la medida sino que se avanzó con otros aumentos.

Ante la polémica, en aquel entonces la vicepresidenta argumentó que no tenía “herramienta alguna para frenar” los incrementos y se quejó de que “algunos sectores” aprovechan para intentar ensuciarla: el tema dietas de legisladores es motivo de tensión en el vínculo entre Milei y Villarruel. “¿Quién cobra 9 palos por mes? NADIE”, cuestionó Milei en X, tras conocer el exorbitante monto.

El Senador de Unión por la Patria José Mayans propuso un proyecto para que haya topes en los sueldos para los tres poderes del Estado. El límite aplica a los salarios del presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados, procurador general, defensor general, consejeros de la Magistratura, auditores generales y personal del Servicio Exterior.

Según el documento, ninguno de estos cargos podrá exceder los 20 salarios mínimos, vitales y móviles. Para los ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo, el límite se reduce a 15 salarios mínimos, vitales y móviles.