El viudo de María Marta García Belsunce habló tras el fallo del asesinato: “Tuve miedo de que quede impune pero la Justicia llegó” Carlos Carrascosa dialogó con Crónica tras el fallo que condenó a prisión perpetua al vecino Nicolás Pachelo. "Me siento más unido que nunca a ella. Se la extraña a la Negrita. Era mi amiga, mi compañera y mi amante". Va a iniciar juicio al Estado por sus años preso.

Por Maria Helena Ripetta (Diario Crónica)

Carlos Carrascosa estuvo preso acusado del crimen de su mujer María Marta García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel en Pilar. Cuando fue absuelto y liberado se presentó en la fiscalía para reabrir la causa. Repetía una y otra vez “no me quiero morir sin saber quién mató a mi mujer”. El miércoles el Tribunal de Casación bonaerense revocó la abosolución del vecino Nicolás Pachelo y lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de la socióloga que tenía 52 años.

“Tuve miedo que quede impune. Pero la Justicia llegó“, dice a Cronica.com.ar Carrascosa, de 79 años, y agrega: “me siento más unido que nunca a ella. Se la extraña a la Negrita. Era mi amiga, mi compañera y mi amante“.

“Ayer lloré todo el día. Es un desahogo total. Yo ocupé los últimos 22 años de mi vida en esto, no tuve otra misión que ocuparme de buscar Justicia. Cuando me absolvieron lo primero que hice ue ir al fiscalía de Pilar para reabrir la causa“, recuerda

Carlos Carrasco y María Marta García Belsunce.

“Yo siento que cumplí con vos negrita, es una satisfacción, vas estar en paz”, dice y se le quiebra la voz al hablarle a ella.

“Pasaron casi 22 años uno no puede decir que está contento porque la Justicia cumplió con su deber, pero finalmente se hizo. No estoy feliz porque María no está pero cumplí con lo que le prometí, encontrar a su asesino“, afirma el viudo.

“Fui casi todos los días al juicio a Pachelo. Fue un fallo absurdo, quiero felicitar a los fiscales porque hicieron trabajo notable Andres Quintana, Patricio Ferrari y el jefe de ellos el fiscal general John Boyard que impulsó todo y a mi abogado Gustavo Hechem“, sostiene.

Ante la pregunta de qué piensa del primer fiscal de la causa Diego Molina Pico, quien estuvo en el velorio de María Marta que se realizó en su casa y años después llevó Carrascosa y parte de la familia de la víctima a juicio, consideró: “es un inútil. Lo primero que hizo fue no cumplir con su deber., si hay una muerte accidental, como creímos en ese momento, tenía que pedir la autopsia. Pachelo fue la primer pista que hubo en el expediente y no lo investigó la fiscal. Pido que no trabaje más para que no le arruine la vida a más gente”.

-¿Piensa que Pachelo actuó solo?

-No creo que hubiera estado solo. No hay nadie más que se haya podido comprobar que tenga relación con él que haya estado en Carmel ese día. Los dos custodios qee fueron procesados no se llegó a ninguna conclusión en el juicio. Lo único que se pudo comprobar fue la participacion de Pachelo. María lo sorprendió porque regresó antes.

-¿Ella había tenido problemas con él?

-Había tenido problemas con el perro. En una reunión de seguridad del country ella dijo que Pachelo le había robado el perro y ese seguro le llegó porque vos en un country decís algo y lo saben en la otra punta. Había un encono, ella le tenía miedo, todo el country le tenía miedo. Era un tipo peligrosísimo. Era muy dudosa la muerte del padre, le prendió fuego a su hermanastro de un año la cuna.

María Marta García Belsunce luchó por su vida.

-Había tenido problemas con otros vecinos

-Pachelo tenía problemas con otras personas del country a los que le robó. Un jardinero le quiso pagar con una computadora robada a un vecino. Una máquina de robar. Pachelo padre era uno de los dueños de Carmel, su hijo heredó el terreno y se hace la casa. Pachelo ahora tiene un proceso por la muerte de su padre a partir de lo que se supo en el juicio.

María Marta se defendió. Eso se pudo determinar en la investigación: “María tenía carácter muy fuerte. También era muy comprometida, estaba en la Red Solidaria, Missing Children, Amigos de Pilar donde hacían eventos para recaudar fondos . Tenia un programa de radio en Pilar sobre los problemas sociales y trataba de ayudarlos. Todos los domingos a la noche pasaba por las casas de Carmel para buscar leche, harina y al día siguiente lo llevaba a la villa. Tenía un carácter social impresionante”

De sus años en la cárcel dice: “conocí la parte buena de los hombres malos. Me llamaron mis dos compañeros de celda cuando se enteraron”.

Tras las rejas condujo un programa de radio: “Es algo que me divierte y me ocupaba” Por esos años afirma: “voy a iniciar el juicio al Estado. Nunca empecé aún” y agrega “María en todo este tiempo debe haber sufrido mucho”.