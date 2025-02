La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, habló en “Desayuno Americano” (América TV) y se refirió a las denuncias por violencia de género que hizo la empresaria contra el futbolista, la cuales aseguró que son mentira.

¿Qué dijo Elba Marcovecchio sobre la denuncia por violencia de género que le hizo Wanda Nara a Icardi?

“Como dice mi compañero Gonzalo Romero Victorica, que está a cargo del fuero penal, lo que no se consigue en el fuero de familia se procura en lo penal; entonces, el fracaso en las resoluciones del fuero de familia lleva a esta compulsión de hacer denuncias”, comenzó explicando la letrada, y, remarcó: “La ley de protección de género está bien hecha en cuanto a lo que es la protección inmediata, sin pruebas y con el solo relato de la mujer, pero el tema es cuando no se llega a un resultado y se configura una falsa denuncia y hay un delito”.

En este marco, contó: “Cuando vos tenés una falsa denuncia, dos, tres o cuatro… la verdad, que estás hablando de algo que es sistemático. Se utiliza de forma inversa un sistema judicial preparado para proteger a la mujer. Se lo utiliza en forma maliciosa y todo eso lleva a las falsas denuncias”.

Esta declaración va en la misma línea que la de su compañero Romero Victorica, quien estuvo en “Intrusos” y sostuvo que lo denunciado por Wanda y los testimonios no eran verdaderos.

Una de las grandes discusiones que tiene el matrimonio en esta separación son las visitas de las nenas. Ellas pasaron las fiestas junto al futbolista en la propiedad que compró en Nordelta y, el 6 de enero, se reencontraron con su madre, quien tomó la decisión unilateral de impedir el contacto. Tanto es así, que una llamada telefónica entre las niñas y su padre se filtró y, según Luis Bremer en el programa de Pamela David, es la prueba en una nueva denuncia de violencia.

“En cuanto a la denuncia que me decís del 21 de enero, ¿violencia de Mauro contra las nenas? La verdad que me parece gravísimo, me parece absolutamente grave. Si ya la violencia ejercida contra Wanda me parece un capítulo bastante peculiar, para no decirte que me parece un ensañamiento hacia Mauro. Todos hemos visto cómo es… la vida de ellos ha sido muy pública”, concluyó.

Ahora, Mauro y la China Suárez decidieron viajar a Italia. Este viaje a la ciudad de Milán se dio de manera inesperada y sorpresiva. “Quiero tomar con pinzas la información que tenemos, porque todo puede cambiar minuto a minuto. El destino que nos están dando es Milán”, explicó Tatiana Schapiro en “DDM”; además, destacó que el motivo no sería exclusivamente personal, sino que La China tendría un proyecto laboral en marcha en ese país.

Mientras la pareja abordaba el avión, Nara y L-Gante pasaban el día en la casa de la empresaria en Santa Bárbara, donde decidieron reunir a las hijas del futbolista con Jamaica, la hija del cantante de cumbia 420 con Tamara Báez, y pasaron la tarde en la pileta.

