En una nuevo escándalo protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara, Pepe Ochoa dio a conocer en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, que la expareja se enfrentó por la colección de autos de lujos que tienen en Europa. Se trata de seis modelos que están cotizados en millones de dólares.

“Uno de los autos se llama “Rolls Royce Boat Tail”. Solo hay tres autos como este en el mundo y sale 26 millones de euros. Es exclusivo, porque tiene la forma de un barco. Este coche está inspirado en la náutica, es descapotable y tiene un largo de cinco metros”, comenzó describiendo Ochoa.

En este marco, continuó: “Después, hay un “Lexus lc 500 hibrido”, que sale 2.300.000 millones de euros. El auto normalmente sale 130.000 euros, pero Mauro pidió más cosas y lo modificó. Estos dos autos, él los tiene en Italia. El tema es que había un arreglo de palabra de quién se hacía cargo de las deudas, pero estaba de palabra y no establecido, ya que eran un matrimonio. Ahí, es donde empieza el problema. En Italia Icardi pide auditar la división de bienes y, también, a acreditar el adulterio de Wanda con Keita y L-Gante”.

“Después, hay tres autos en Turquía; uno es un “Cadillac Escalade”, que vale 90.000 dólares; también, hay un “Mercedes Benz”, el cual sale 158.000 dólares y una camioneta “Raptor” de la marca Ford, la cual está valuada en 71.000 dólares”, reveló Pepe.

Pero más allá de la división de los autos, el panelista destacó que Nara no había declarado uno de los vehículos. “El problema mayor es por un Bentley que Wanda tiene estacionado en París, vale 250.000 euros. Más allá de que ella no está pagando nada, en la división de bienes no lo declaró”, cerró.

El misterioso anillo de la China Suárez que podría desatar un escándalo con Wanda Nara

Mauro Icardi y La China Suárez arribaron a Italia y fueron vistos en el aeropuerto de Roma. Horas más tarde, los enamorados decidió hacer unas compras en algunas tiendas de lujo, como Louis Vuitton, lo que ya comenzó a generar polémica en redes sociales por la similitud entre María Eugenia y Wanda Nara a la hora de elegir marcas, pero ese no fue el único detalle que llamó la atención de los usuarios, quienes, también, destacaron que la actriz lucía una joya en particular que, automáticamente, despertó rumores de otra guerra con la exmujer del futbolista.

Cabe destacar que la tensa situación en la familia de Icardi y Nara sigue lejos de resolverse. El pasado viernes, ambos participaron de una nueva audiencia virtual para determinar el futuro inmediato de sus dos hijas, Francesca e Isabella, de 10 y 8 años, pero no lograron llegar a ningún acuerdo. Mientras tanto, en medio de denuncias cruzadas, el jugador de fútbol se muestra más enamorado que nunca de Suárez, lo que quedó confirmado con este viaje por Europa juntos, que los muestra muy unidos.

En pleno viaje a Italia, La China Suárez se la vio lucir un anillo que generó revuelo debido a su diseño particular, ya que había sido visto previamente en Wanda; sin dudas, este detalle generó incertidumbre entre los fanáticos del escandaloso “WandaGate”, quienes comenzaron a preguntarse si Icardi le había regalado la misma joya a ambas, quizás, como una provocación para su expareja.

