Se suma un nuevo capítulo en la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi: en el programa “LAM” (América TV), Analía del Carmen, exempleada la modelo y el futbolista, dialogó con Ángel de Brito y dio escandalosos detalles acerca de cómo fue trabajar para ellos; además, solicitó que Nara le pague lo que le debe.

El fuerte descargo de Analía del Carmen sobre cómo fue trabajar para Wanda Nara y Mauro Icardi

Analía contó que trabajó para la empresaria en el último año de su relación con Maxi López y, luego, en la primera casa que habitaron con Icardi. Tras esta confesión, los comparó. “Maxi siempre fue respetuoso y educado. Es un buen padre”, aseguró, y, prosiguió: “De él jamás escuché un insulto. Wanda siempre era la que generaba las peleas y le decía cosas”. En cambio, cuando se refirió a Mauro, destacó: “De él ya dije que no me gustaba cómo trataba a los chicos… Con los chicos de Maxi no fue tan buen padre como se decía”.

Fue entonces que De Brito quiso saber por qué Analía, a pesar de estar metida en el núcleo de una de las familias más ricas de la Argentina, decidió dejar su trabajo y comenzar a exponer públicamente su intimidad. “Mirá, de mi parte siempre estuvo todo bien, pero Wanda se puso en mi contra porque quería que diga cosas que no tenía que decir de Maxi. Yo lo llamé desesperada a él, porque ellas (por Wanda y la abogada) querían que yo diga cosas en su contra y me dijo que ‘me quedara tranquila, que él iba a ir con su abogado para asesorarme’. Wanda me quiso obligar a que diga que ‘Maxi maltrataba a sus hijos’. Ella me quiso sobornar”, aseguró, sobre la forma en la que la modelo buscaba ponerla en contra de su exmarido.

A su vez, la mujer remarcó que la postura de Nara como madre presente para sus hijos sería solo una pantalla para las redes sociales. “Mi compañera y yo éramos las que estábamos todo el día con ellos y ella solo aparecía en las fotos. De buena madre, yo no vi nada. Su hijo lloraba porque quería hablar con su papá y no lo dejaba, ¿a vos te parece que eso es una buena madre?”, lanzó Del Carmen.

Pero, lo más grave de su testimonio fue que reconoció que la modelo y Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática en aquel entonces, le habían solicitado que dijera, ante la Justicia, que Maxi López “abusaba” de sus hijos. “Esto es algo que está en el expediente de la causa y ya lo declaré. No lo quiero seguir diciendo porque, sinceramente, me da vergüenza. Yo nunca vi violencia de parte de ninguno de los dos lados. Eso está en la fiscalía”, recordó la exniñera de los niños López.

Finalmente, la mujer solicitó, públicamente, que Wanda Nara le pague lo que le debe por su trabajo. “Ellos no me pagaron los últimos meses que trabajé. Tengo un juicio de once años y no sale. ¿Qué tiene Wanda que no sale el juicio? No hay justicia para mí, para los pobres. ¿Para las empleadas domésticas de ella no hay justicia? Porque no soy la única que está ahí. Ahora cambié de abogado, porque ellos me hicieron una oferta que era una vergüenza, en pesos, un sueldo que yo gano acá en la Argentina”.

Wanda Nara reveló cuánto gastó Mauro Icardi para viajar con la China Suárez

Luego de que La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Italia, la modelo habló con Juan Etchegoyen y le dio detalles de cuánto gastó el futbolista para salir del país.

En los mensajes, la conductora “Bake Off”, dijo: “El juez pidió que vea a las nenas con asistencia social y en la casa… por algo será. Si tanto amas a tus hijas vas y lo haces. Le ofrecí que lo haga en mi casa y yo me iba, solo con mis cinco hijos, él y las empleadas y no”.

Luego, reveló la cantidad de dinero que Icardi le dio a la Justicia. “Depositó cuatro mil dólares para que no le prohíban salir del país y nos cortó Osde. Las nenas no vieron nunca a la policía, el único que las asusta con eso es él. Se niegan a ir. Es todo violencia. Me dijo que las lleve a un Hospital público y las cambié a un estatal, porque no va a pagar nada. Él y sus abogadas son una basura”, expresó.

