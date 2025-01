En “LAM” (América TV), Ángel de Brito informó que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin no estaban pasando un buen momento en su relación y se encontraban distanciados. Aunque los protagonistas no habían salido aclarar la situación, finalmente la modelo dialogó con uno de los integrantes del panel de “Diario de Mariana” y confirmó la separación.

Los fuertes motivos de la separación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin

“Nada raro… estamos distanciados. Veníamos muy mal y estamos muy mal. Estamos viendo cómo seguir”, expresó Cande en un mensaje que envió. De esta forma, asintió que no atraviesa su mejor momento sentimental.

De hecho, reconoció que abandonó algunos de sus gustos por el bien común del matrimonio. “Estoy poniéndole onda y reencontrándome. Dejé todo por él y me olvidé de mí. A veces, nada es suficiente”, aseguró la hija de Marcelo Tinelli.

El compositor y la influencer se casaron el 24 de febrero en la lujosa estancia “Exaltación de la Cruz”, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Fue una ceremonia íntima en la que ambos decidieron preservar el hermetismo de la noche, hasta semanas después que se dieron a conocer las primeras imágenes.

Su relación empezó en 2020 y, en el medio, también atravesaron una crisis; sin embargo, este 2025 habrían vuelto a tener diferencias y, por esto, tomaron la decisión de alejarse.

Una vez que confirmó la ruptura en “DDM”, Cande subió una historia con un mensaje reflexivo, donde remarcó que espera no arrepentirse de sus acciones. “Cuando me toque a mirar por el retrovisor de mi vida, quiero ver (con todo el amor del mundo) que me la jugué por lo que quería”, escribió.

Cabe destacar que la versión de separación se conocía hace varias semanas y fue De Brito quien dio los primeros indicios. “Ella no se lo banca más. La persona que me mandó un mensaje no es una persona con la que hablo con mucha frecuencia; por eso, me sorprendió, pero le respondí que con sus antecedentes como pareja no me sorprendía”, lanzó el conductor de “LAM”.

Tras ese dato que le llegó, el líder de las “angelitas” revisó el Instagram de la influencer y el músico y notó que ya no tenían fotos juntos. “Durante el verano, casi no se vieron. Sus redes los delataron”, indicó.

Y, añadió: “Los vi hace poco a ambos, pero no estaban juntos. Estaba cada uno medio en la suya. Estamos hablando de Cande Tinelli y Coti Sorokin, quienes, hace menos de un año, se casaron y están atravesando una crisis importante porque ella está cansada de ciertas actitudes de él”. Según señaló el periodista, su justificación sería el continuo “control”, la “toxicidad” y la “persecución” de parte del músico hacia la hija de Tinelli.

