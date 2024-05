El pasado 3 de mayo, Emilia Mernes tuvo que suspender su show en el Movistar Arena por órdenes de sus médicos; minutos antes de comenzar, la cantante salió al escenario, y, expresó: “Buenas noches. Quiero pedirles perdón de corazón, porque no me voy a poder presentar hoy. Me siento muy mal. Realmente, no puedo”. Con el pasar de los días, se supo que fue diagnosticada con “gastroenteritis aguda”. Ahora, a través de Instagram, informó que reprogramó las funciones del 12, 13, 18 y 25 de mayo por su mal estado de salud.

El comunicado de Emilia Mernes sobre las cancelaciones de sus shows

En el anuncio, informaron: “Los shows previstos, serán reprogramados por prescripción médica de la artista. Próximamente, anunciaremos las nuevas fechas. Los tickets adquiridos serán validos para la nueva programación”.

La cantante, se iba presentar el domingo 12 y lunes 13 en Montevideo.

Con respecto a las entradas, expresaron: “Toda la información adicional será compartida en las redes de Emilia, WK, Fenix Entertainment, AM producciones y Antel Arena”.

Por otro lado, el sábado 18 en Mendoza.

En referencia a los boletos, escribieron, también, que la información “la va a publicar Emilia en sus redes, WK, Fenix Entertainment, Music Mix y arena Aconcagua”.

Y, finalmente, el sábado 25 en asunción.

En referencia a los tickets, comentaron, también, que la información correspondiente se va a anunciar a través de las redes de Mernes, WK, Fenix Entertaiment y Ueno Snd”.

