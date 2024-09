Encontraron un bebé recién nacido abandonado bajo la lluvia y con hipotermia El pequeño tenía apenas un día de vida, había nacido en una casa de la zona y fue encontrado por una bombera. Horas después, la abuela se presentó en una comisaría y entregó a la madre del bebé.

Una bombera encontró un bebé recién nacido abandonado en el barrio San Carlos de Esteban Echeverría. El pequeño tenía un cuadro de hipotermia y rápidamente lo trasladaron al hospital donde lo estabilizaron. Actualmente se encuentra en buen estado y permanece en el área de neonatología.

El hecho ocurrió el domingo al mediodía cuando una vecina, que trabaja como bombera, notó una campera rosa tirada sobre el césped mojado por las intensas lluvias de los últimos días. Al acercarse descubrió dentro de la prenda a un bebé de tan solo un día de vida. Una bolsa de nylon protegía el cordón umbilical del recién nacido.

La mujer llamó al SAME pero le dijeron que no podían enviar una ambulancia porque no contaban con personal de neonatología. Ante esto, llamó a la Policía que al llegar resolvió formar un cordón sanitario para asegurar la atención del recién nacido y lo trasladaron al Hospital Santamarina de Monte Grande.

Se informaron fuentes oficiales, se trata de un varón de poco más de 3 kilos que se encuentra estable y que fue sometido a diversos estudios.

El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°3, especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas, bajo la dirección de la fiscal Vanesa González.

La abuela entregó a la madre

Horas después del hallazgo, una mujer de 43 años, acompañada por su hija de 24, se presentó en la Comisaría 3ª de Transradio. La mujer denunció que su hija había dado a luz en un domicilio de la calle Emilio Zola, en la localidad de 9 de Abril, y que posteriormente abandonó al bebé en la vía pública.

Ante esta situación, la fiscal González ordenó la detención de la joven madre por el delito de abandono de persona agravado, el cual contempla una pena de entre 2 años y 8 meses a 8 años de prisión, según los artículos 106 y 107 del Código Penal. Sin embargo, debido a las circunstancias del parto, que ocurrió en una vivienda particular, la fiscal solicitó que la joven sea asistida tanto ginecológica como psiquiátricamente en el hospital.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico abandono y aseguran la salud del bebé, quien se encuentra bajo cuidados médicos especializados.