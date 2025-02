Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación del prestigioso diario The New York Times volvió a poner a Javier Milei y su entorno en el centro de la escena por el escándalo del caso $LIBRA y podría complicar su situación judicial del Presidente no solo en Argentina sino también en Estados Unidos.

En una extensa investigación, el periódico afirma que empresarios del mundo cripto confirmaron pedidos de dinero para ver al Presidente por parte del consultor Mauricio Novelli, quien introdujo en el círculo de poder a Hayden Mark Davis, creador del activo que derivó en un escándalo el 14 de febrero pasado.

Según la investigación publicada este viernes y titulada “¿Qué tanto sabía Javier Milei de la criptoestafa que promovió?”, hubo pedidos que fueron desde los 50 mil hasta los 500 mil dólares para obtener una foto y una “palanca” del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Algunos de los empresarios que hablaron habían participado del Argentina Tech Forum, el evento organizado Mariano Novelli, el consultor que se volvió colaborador del Presidente de la mano de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien lo llevó varias veces a Casa de Gobierno.

Una de las denuncias que citó The New York Times fue la de una fuente que apuntó directamente contra el asesor: “Novelli ofreció una reunión con el Presidente si se firmaba un contrato de 500.000 dólares” en concepto de “servicios de consultoría”.

Otro de los que habló con diario estadounidense fue el multimillonario en criptomonedas Charles Hoskinson, fundador a su vez de la plataforma Cardano. “Danos algo y podremos conseguirte una reunión” con el jefe de Estado, fue el pedido que, según él, le hicieron cuando estuvo en la Argentina.

La investigación golpea de lleno en el gobierno argentino y le devuelve a Javier Milei la centralidad en el escándalo de la criptoestafa que en estos últimos días su equipo de asesores mediáticos se preocupó por esconder.

El pedido de dinero para reunirse con Milei es similar al que había revelado Hayden Mark Davis, el creador de la cripto $Libra que el mandatario promocionó e hizo crecer a niveles exorbitantes hasta derrumbarse y vaciar las apuestas de los inversores.

“Pero Novelli no era el único que vendía acceso a Milei –cita el diario-. Davis, un joven de 28 años con el pelo rubio rizado y gafas doradas vistosas al que Novelli había conocido en un evento sobre criptomonedas en Denver, también decía a los asistentes a la conferencia que tenía “control” sobre Milei y podía negociar acuerdos, según los mensajes vistos por el Times.

Según otro empresario que habló con el prestigioso diario estadounidense, “Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito: ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses”.

Davis había dicho que una de las mediadoras de ese tipo de acuerdos era la hermana del presidente. Según él, Novelli garantizaba “acceso directo a Javier Milei y a Karina Milei” y de ahí se abría una puerta hacia una asociación indirecta con el Gobierno de Argentina”.

La investigación que prueba una vez más el alcance del escándalo y el grado de participación que habría tenido el gobierno argentino en la estafa que la revista Forbes calificó como “el robo más grande de la historia en el mundo cripto”.

El artículo agrega también información sobre Julian Peh, el singapurés fundador de Kip Protocol que días atrás se intentó despegar de la trama. Según contó este empresario, Novelli se comunicó con él para hablarle del lanzamiento de $Libra y le explicó como Davis lo haría.

Le propuso también que Kip Protocol distribuya los fondos a las empresas y “Novelli proporcionó el texto exacto en inglés y español”.

“La empresa de Novelli también emitió una declaración en la que culpaba a Peh y Davis de $Libra. Decía que no había ganado nada -añade la nota periodística-. Peh afirmó que se había dado cuenta de que se había convertido en el chivo expiatorio. KIP “se convirtió en una parte conveniente para encubrir a otras partes”.

Escándalo cripto: pidieron secuestrar los celulares de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni

La Justicia recibió una solicitud para ampliar la investigación sobre presuntas estafas en la maniobra de la criptomoneda $LIBRA. La presentación, hecha por el abogado Gregorio Dalbón, pide el secuestro de los teléfonos celulares del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según detalla la solicitud, se requieren pericias sobre comunicaciones y archivos digitales. La petición ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación sobre el escándalo cripto.

Dalbón solicitó a Taiano el secuestro de los dispositivos de los funcionarios “a los fines de realizar un peritaje integral sobre las comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que puedan guardar relación con los hechos investigados”.

“En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, requirió el letrado.