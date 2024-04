Tras la salida de Constanza ‘Coti’ Romero de Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione volvió a demostrar que tiene mucho aguante en el exterior y, luego de festejar que le salió bien su estrategia, le mintió a sus compañeros sobre su salud para poder ingresar al confesionario y realizar la espontánea.

Los polémicos dichos de Furia de Gran Hermano sobre su salud

Luego de que Coti abandonó el reality, Scaglione fue hasta la habitación junto a Zoe Bogach, Virginia Demo, Emmanuel Vich y Federico “Manzana” Farías; allí, la jugadora más polémica, les prometió: “Si hay una final de cinco, es acá. No voy a votar a ninguno de ustedes”, pero, después de este comentario, aseguró que “tenía taquicardia”.

Una vez que ingresó al confesionario, el dueño de la casa le preguntó “¿cómo se sentía?”, y, Furia, aseguró: “Estoy re bien de salud. ¿Puedo hacer la espontánea?”. Ante esto, GH le explicó que dicha nominación no estaba disponible aún. “Me olvidé de la emoción que tengo”, confesó Juliana.

¿Le habrá mentido a sus “hermanitos” y se la iba a hacer a dos de ellos o los votos se los estaba por dar a los competidores que no estaban presentes en la habitación?.

Gran Hermano: ¿Cuál es la diferencia entre la espontánea y la fulminante?

A diferencia de las nominaciones que los participantes hacen todos los miércoles, en los que le dan 2 puntos a uno de sus compañeros y a otro 1, en la espontánea se pueden dar 3 y 2 votos. Por otro lado, la fulminante te manda directo a placa.

Tras ser expulsada de Gran Hermano, Coti se enfrentó a Denisse y confesó lo que siente por Bautista

Durante el debate, Del Moro le dijo a Constanza: “Con Denisse queríamos preguntarte qué pasó con Bautista”. “Yo, sinceramente, entré a la casa y no me lo esperaba”, comentó la correntina.

Y, siguió: “Por dentro, pensaba ‘cómo me puede pasar esto’, y evitaba sentir algunas cosas, pero, realmente, es lo que me pasaba; me gustaba”.

Luego de dudar si lo que hizo fue estrategia o eran sentimientos, Denisse le consultó “por qué si eso había sido tal cual lo describía, se lo contó a “toda la casa”. “Hablé en el confesionario con el psicólogo, porque no sabía que hacer y, después, en un momento, salgo llorando y, justo, me vio Paloma, que fue a la primera persona que se lo dije”, confesó Coti.

“¿Pero vos te enamoraste posta?”, indagó el conductor. “No, no me enamoré, pero sentía atracción; me atrajo bastante, pero me negaba a sentirlo”, concluyó Romero.

