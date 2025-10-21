Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) se volvieron a encender y, los famosos, arrancaron a competir; como suele ocurrir, este formato capta, rápidamente, la atención del público, que ya sigue día a día el reality culinario y va definiendo sus favoritos; sin embargo, Telefe comenzó con los cambios semanales.

Así como ocurrió con La Voz Argentina, el certamen culinario, conducido por Wanda Nara, ya empezó a ser modificado y, el enojo de los televidentes, poco a poco se hace notar; según se informó, este miércoles MasterChef no saldrá al aire, por lo que la competencia se verá interrumpida y, esto, generó un gran malestar.

Telefe levanta MasterChef Celebrity: los motivos

La razón por la que Telefe decidió sacar el programa del aire es porque son los encargados de la transmisión de la Copa Libertadores; este miércoles 22 de octubre, a las 21:15 hs, Racing visitará a Flamengo en un partido correspondiente a las semifinales de la competencia más importante de Sudamérica.

Con los comentarios y relatos de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, el canal de las pelotas brindará una cobertura multiplataforma para llevar toda la pasión del mejor fútbol sudamericano a toda la Argentina; a partir del jueves, la competencia de cocina volverá a su horario habitual y, esto, es solo una excepción.

Pablo Lescano explicó su sorpresiva salida de MasterChef Celebrity

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una de las sorpresas más comentadas de la semana televisivo: Pablo Lescano, uno de los participantes más queridos del certamen, anunció, en plena grabación, que no continuaría en el programa debido a compromisos laborales; su partida, inesperada para sus compañeros y para la propia conducción, generó una ola de mensajes de apoyo en redes y un posteo final del cantante que no pasó desapercibido.

Durante la emisión, el líder de “Damas Gratis” fue salvado por el jurado conformado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular; sin embargo, antes de que terminara la gala, tomó la palabra para comunicar su renuncia.

“No me voy a estar emocionando, pero decirles que son unos compañeros excelentes, que la pasé genial, pero, lamentablemente, no puedo seguir en MasterChef; tengo muchos compromisos con la música… Yo me mandé igual y no tomé dimensión de lo que es este torneo de cocina; estoy triste”, manifestó, visiblemente apenado.

La decisión sorprendió incluso a Nara, conductora del ciclo, quien, junto al resto del elenco, despidió al artista con aplausos y muestras de cariño.

