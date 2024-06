Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa Equinor que llevó adelante la perforación frente a las costas de Mar del Plata no encontró “indicios claros de hidrocarburos” en el Argerich-I, el primer pozo del bloque de la Cuenca Argentina Norte (CAN) 100. “El pozo EQN.MC.A.x-1 en el bloque CAN_100 fue completado de forma segura. Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco”, señaló la empresa noruega, citada por el diario La Capital de Mar del Plata.

De todos modos, se consideró su perforación como “un hito en la historia de la exploración costa afuera en la Argentina. Este pozo, junto con las campañas de adquisición sísmica en la Cuenca Argentina Norte y las cuencas Austral y Malvinas Oeste, representa una importante campaña de exploración costa afuera en el país”, consigna el comunicado de la empresa.

Por delante, los datos y la información recopilada serán analizados exhaustivamente, y esto brindará “una mayor comprensión del potencial hidrocarburífero en estas áreas”, apuntó la compañía, siempre de acuerdo con La Capital.

El fin de semana el buque perforador Valaris DS-17 culminó sus operaciones en el pozo offshore Argerich-I, a unos 320 kilómetros de la costa de Mar del Plata, donde se buscaba determinar si había petróleo o no. El trabajo de perforación a cargo de la embarcación con bandera de Islas Marshall se desarrolló durante 60 días y toda la información recolectada del subsuelo marítimo sería estudiada por la empresa noruega Equinor, principal productora de petróleo offshore del Mar del Norte.

Tal como apuntó DIB este misma semana, el operativo para conocer el potencial del recurso en el bloque CAN 100, donde se encuentra el pozo Argerich-1, estuvo a cargo de Equinor, que posee una participación del 35% en asociación con YPF (35%) y Shell (30%). Con la perforación de este pozo se buscaba información, no petróleo. Una vez hecho el pozo, tal como estaba previsto, se lo selló.

Equinor invirtió unos 100 millones de dólares para esta tarea que sirvió para comenzar a establecer si hay petróleo en la zona y, en caso de que haya, para determinar si hay una cantidad relevante para ser explotada comercialmente. (DIB) GML