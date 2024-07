Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El femicidio de Catalina Gutiérrez, de 21 años, conmueve a todo el país. La estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba fue hallada sin vida en un auto este jueves en el barrio Ampliación Kennedy de la ciudad de Córdoba.

En medio del dolor, sus amigos y seres queridos comenzaron a despedirla con mensajes desgarradores a través de las redes sociales. Además, descargaron su furia contra Néstor Soto—amigo y compañero de facultad de la víctima—quien es el único detenido por el crimen.

“No caigo que por un enfermo de m… ya no estás más con nosotros. El shock no me deja expresarme, pero solo quería decir que eras una hermosa personita para mí y siempre te voy a llevar en mi corazón. Te voy a extrañar demasiado mi tortuguita. No puedo creer que ya no estés, medusín”, escribió Leonel Gómez en Instagram.

Por su parte, Nacho Lajud expresó con desconsuelo: “No tengo palabras más que decir que fuiste una muy buena persona y se te quiere un montón. Q.E.P.D, Catita”. En otra publicación, arremetió contra el detenido: “Espero que sufras el resto de tu vida en la cárcel, pedazo de m…”.

Catalina era una influencer muy popular en redes sociales, con más 30 mil seguidores en TikTok y 90 mil en Instagram. Fue en esta última plataforma donde, antes de ser asesinada, mostró una invitación para una fiesta Bresh.

“Este viernes nos vemos en la plaza para festejar el Día del Amigo”, había escrito la víctima para promocionar un evento que esperaba con ansias. Sin embargo, horas después de publicarlo, desapareció y terminó siendo encontrada sin vida en un vehículo por la policía local.

La última historia de Instagram.

La joven iba a una juntada con amigos de la facultad de Arquitectura en el bowling del Patio Olmos, pero jamás llegó. Luego de salir de su casa le envió un audio a su novio para avisarle que estaba en camino.

La excusa que le dio el acusado -a quien conoció cursando la carrera y con quien compartía grupo- para que se desviara del camino y pasara por su domicilio en barrio Jardín aún es materia de investigación.

La frase de la confesión

Fuentes de la causa le confirmaron al medio local ElDoce.tv que Soto fue detenido después de quebrarse y confesar.

En medio de la desaparición y con la denuncia ya radicada por la mamá, la Policía convocó a cada uno de los amigos que podían saber algo de Catalina para encontrarla. Entre ellos, estaba Néstor Soto, que fue “a la Unidad Judicial como todos los otros amigos”.

Los investigadores comenzaron a tomar declaraciones uno a uno y cuando le tocó al estudiante hubo contradicciones que les llamaron la atención.

“A medida que se daba la declaración se contradecía… De un momento a otro reconoció que la mató”, relataron fuentes de la causa al medio cordobés.

Otra fuente contó que el presunto femicida, oriundo de Bariloche, dijo que cometió el crimen porque era “el amor de su vida”. Soto habría sido “tóxico” y celoso con Gutiérrez, pese a que la víctima tenía novio.

Cabe aclarar que Soto aún no declaró ante la fiscal y permanece detenido. Ya tiene un asesor letrado como su defensor.

Néstor Soto era compañero de clase de Catalina Gutierrez. Foto del IG de la víctima.

Autopsia y velatorio

El cuerpo de la joven estudiante fue sometido a una autopsia. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el joven detenido golpeó a Catalina en su casa hasta dejarla inconsciente y, creyendo que había muerto, la llevó en el auto hasta la zona descampada de barrio Ampliación Kennedy, donde trató de incendiar el vehículo. Pero el fuego no se propagó y el monóxido de carbono la mató.

Por la tarde entregaron el cuerpo a la familia y el velatorio se realiza desde las 19 en Casa D’spontin, en Nueva Córdoba. Luego sus restos serán cremados y esparcidos en Achiras, el pueblo cordobés del que son oriundos.

Néstor Soto se presentó ante las autoridades cordobesas para confesar que él la mató y quedó detenido.