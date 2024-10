Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un septiembre sin feriados nacionales, este viernes 12 de octubre inicia un nuevo fin de semana largo. Se trata de dos jornadas consecutivas con feriados, de acuerdo con el calendario oficial.

En este contexto, y siendo que muchos argentinos trabajan este viernes, surge la duda sobre qué sucede en estos casos y cómo debe cobrarse.

Por qué es feriado este viernes 11 de octubre

El feriado nacional es el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que también cae sábado.

Si bien se trata de un feriado trasladable, en este caso, el Gobierno decidió agregar el viernes 11 de octubre como feriado con fines turísticos, por lo que habrá fin de semana largo.

De esta manera, son dos los feriados en octubre: el viernes 11 y el sábado 12, que junto al domingo 13 conforman el fin de semana largo de tres días.

Quiénes cobran doble el feriado del viernes 11 de octubre

Si un empleado trabaja durante un feriado nacional como este viernes 11 de octubre, debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día de acuerdo con la legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

La paga doble se aplica únicamente a los feriados nacionales, como este caso aunque sea con fines turísticos; y no a los días no laborables, que son opcionales para los empleadores y no conllevan obligación de pagar extra si se trabaja.

Entre estos días no laborables se encuentran fechas como el Jueves Santo, la Fiesta del Sacrificio y el Día del Perdón, entre otros.

El Articulo Numero 166 de la Ley de Contrato de Trabajo indica cuánto se debe cobrar sí se presta servicios durante los asuetos. Esta sección de la normativa indica que en los feriados nacionales rigen las normas legales de descanso.

“En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”, indica la Ley de Contrato de Trabajo.

Feriados nacionales: ¿estoy obligado a trabajar?

Los empleados se encuentran respaldados por la Ley Número 20.744: Ley de Contrato de Trabajo. El Articulo 165 y los siguientes indican que los trabajadores no están obligados a prestar tareas durante los feriados. Aunque es importante remarcar que se trata de los asuetos inamovibles.

Calendario de feriados 2024 en Argentina

Calendario 2024 en Argentina: feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

12 y 13 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

29 de marzo: Viernes Santo

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Calendario 2024 en Argentina: feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Los fines de semana largos de 2024 en Argentina

Desde el 30 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 10 de febrero al 13 de febrero: fin de semana largo de 4 días.

Desde el 29 de marzo al 2 de abril : fin de semana largo de 5 días.

Desde el 15 de junio al 17 de junio: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 20 de junio al 23 de junio: fin de semana largo de 4 días.

Desde el 11 de octubre al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.