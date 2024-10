Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem fue el protagonista este jueves de los incidentes fuera del local partidario de La Libertad Avanza en Río Gallegos, lugar al que asistió -tal como había adelantado La Opinión Austral– para inaugurar un sitio en el que durante muchos años funcionó el “Comando” del Frente Para la Victoria.

En paralelo a ese acto, estudiantes universitarios, tanto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), como de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), profesores de ambos claustros, y partidos de izquierda, se movilizaron por el centro de la ciudad en repudio a la llegada del vicepresidente de La Libertad Avanza, quien llegó a Santa Cruz unas horas después que se aprobara el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento para las universidades.

Los incidentes

Al cántico de “fuera, fuera, fuera, fuera“, los manifestantes se acercaron al sitio al que llegaban, en simultáneo, los invitados para participar del acto partidario que estaba encabezado por Menem y el referente local, Jairo Guzmán. Hasta la llegada del presidente de la Cámara de Diputados todo había sido en medio de total tranquilidad, prácticamente sin incidentes.

Sin embargo, cuando por calle Rawson llegó la camioneta con Menem, los militantes de La Libertad Avanza hicieron un cordón para proteger al diputado. Caminó unos 25 metros por avenida Kirchner, escoltado por los suyos, mientras a su paso les arrojaban agua, huevos, cajas de cartón, un cono de plástico y hasta algunas piedras que no impactaron en la gente sino en los vidrios del frente del local.

Los incidentes duraron unos minutos más, ya con Menem protegido dentro del edificio. Durante esos instantes, hubo algunos forcejeos con las vallas y algunos tironeos e insultos, pero rápidamente se calmó y en menos de 15 minutos la gente desconcentró, quedando en el lugar sólo los militantes y organizadores de La Libertad Avanza.

Una vez dentro del local, Menem se dirigió a los suyos y fue el principal orador del acto. El cónclave libertario duró menos de una hora, pero el diputado pasó otra hora más sacándose fotos con cada uno de los presentes.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Una vez que salió del local, La Opinión Austral era el único medio que se había quedado haciendo guardia y pudo hablar brevemente con el legislador nacional. Al consultársele si lamentaba los incidentes, respondió: “No, son los mismos de siempre“, agradeció y se metió a la camioneta. Para entonces, se había reforzado la seguridad del lugar.

Unos minutos después, Martín Menem le dio una entrevista al canal La Nación +, donde se refirió a su presencia en la ciudad de Río Gallegos. “Se inauguró una sede de la Libertad Avanza. Salió espectacular, salvo el ingreso, donde había un grupo de gente radicalizada, de izquierda, K seguramente, que tal vez no entiendan por las buenas que perdieron las elecciones“, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

“Cuanto más pasen este tipo de cosas, más convencidos estamos de que el camino elegido es el correcto y más fuerza nos da para seguir trabajando“, añadió el legislador. “Están pagos, seguramente, por algún sector de los que nosotros queremos que dejen de pavear y que vuelvan a laburar“, aventuró Menem sobre los estudiantes y partidos de izquierda presentes.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

“Tiraron agua, pero no recibí ningún huevo. Me causa gracia. Lo único que nos afecta es que había familias que querían venir, estuvo emotivo y cuando vieron estos grupos con banderas, no vinieron con sus hijos. Vienen a interrumpir el normal funcionamiento democrático“, agregó. Según pudo saber La Opinión Austral, efectivamente el diputado no recibió ninguno de los huevos arrojados, aunque si algo de agua que le tiraron al paso.

Como mencionamos, los manifestantes formaban parte de una movilización convocada para las 18 de este jueves. De ella formaron parte estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y de la Universidad Tecnológica Nacional. Había también personas referenciadas en el Partido Obrero y el Nuevo MAS. Sobre el final aparecieron algunas otras personas no identificadas con partidos políticos, los cuales estaban agresivos y con insultos que no eran los de los estudiantes.

Menem se retiró del lugar alrededor de las 21, con la noche mucho más tranquila de lo que había empezado.

Repudio del Gobierno

Por su parte, desde el Gobierno de Santa Cruz expresaron -a través de un comunicado- “nuestro enérgico repudio ante el escrache y agresión directa sufrida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en su visita a nuestra ciudad capital”.

En ese sentido, agregaron: “Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la libertad de expresión y entendemos que es desde las diferencias donde se construyen los consensos“. Para finalizar, expresaron: “La política debe ser una herramienta para construir, siempre a través del diálogo y el entendimiento, nunca a través de la violencia“.