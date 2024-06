El reconocido abogado Fernando Burlando será el nuevo representante legal de la familia de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció el jueves 13 de junio tras un almuerzo familiar en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes.

Así lo confirmó este domingo en comunicación con TN: “Estamos ultimando detalles con un integrante de la familia, precisamente con uno de los hermanos de Loan, y también con los colegas que están trabajando para ver si podemos colaborar y, si nos podemos sumar a este trabajo que es sumamente delicado, sensible y complicado”.

Burlando dijo que prefiere no especular hasta haber establecido contacto personal con sus colegas, fiscales e investigadores y ser formalmente designado para representar a un sector de la familia. No obstante, opinó que “se ha perdido mucho tiempo”.

Cabe recordar que inicialmente se creía que el menor estaba perdido, pero los fiscales decidieron cambiar la carátula, que paso a ser investigada bajo la figura de “trata de personas“. Por esta razón, se abrió un expediente en la Justicia federal. A diez días del hecho, hay seis detenidos, entre quienes se encuentran un tío del menor, una funcionaria municipal y un jefe policial.

A propósito, y en función de su experiencia como defensor en casos de gran trascendencia mediática, Burlando analizó los delitos que estarían en juego por la desaparición del nene: “Son delitos donde la investigación tiene que marchar de una manera acelerada y contundente en los primeros momentos”.

Burlando consideró que las primeras medidas que se tomaron fueron “una vergüenza”

Burlando fue sumamente crítico al considerar que “hay medidas que no se tomaron inusualmente, hay integrantes de la familia que pudieron haber aportado elementos y todavía no les han tomado ni siquiera declaración testimonial, es una vergüenza”.

Sobre este aspecto, manifestó que “el punto más crítico e importante de este supuesto avance de la investigación, donde hay dos funcionarios detenidos, se pudo haber tomado instantáneamente, a partir de la desaparición de la criatura, no sé por qué tanta demora, tanta dilación, tan poca vocación de recibir a todas las personas que estuvieron en el almuerzo”.

“La trata es algo que realmente existe”

“Que no aparezca Loan es tiempo de pérdida, va tomando la delincuencia ventaja sobre la justicia, que esto es lo que en definitiva hay que tratar de evitar en este tipo de delitos”, subrayó.

Consultado acerca del reclamo de justicia por parte de la opinión pública, dijo que “como en muchos otros casos donde la sensibilidad de la familia está presente, se ha metido directamente en todos los hogares y no podemos permitirnos de ninguna manera que esto le pase a ningún niño. Parece que vivimos en una realidad del pasado”.

El abogado remarcó que “en criterios que toman los investigadores, de nosotros los profesionales y el común denominador de la gente, esto no es una obra. La trata es algo que realmente existe, que se palpa, que está en nuestra realidad, en todo el mundo”.

Seguidamente, sostuvo que “lo primero que tienen que entender todos, los investigadores y los que de alguna manera van a colaborar con esta investigación y que quieren que Loan aparezca lo antes posible, es que la trata es una triste realidad, no es escenografía, no es cine, no es cuento”.

En ese aspecto, Burlando alertó que “las medidas que deben tomarse tienen que ir con esa realidad, tienen que ser contundentes, serias, veloces y obviamente no temblarle el pulso absolutamente a nadie porque acá lo único que tiene valor es la vida de una criatura”. De hecho, aseveró que el pequeño de cinco año “representa a todas las criaturas del mundo”.

En relación a que en la causa provincial hay varios abogados que representan a parientes de Loan, dijo que “cuantos más colegas haya, para mí son más cabezas pensando”.

Agregó que “hay que descartar los egos y esas cosas que realmente tienen que ver con el egoísmo y no con la nobleza de avanzar la justicia. Que haya muchos abogados no me preocupa, si hay que tamizar porque puede ser que existan intereses diferentes, habrá que ver, los fiscales tienen todas las armas y mecanismos para filtrar”.

Para el letrado, “la Justicia Federal va a jugar un papel preponderante en esto, así que tampoco le restemos importancia a ninguno de los canales de la investigación, a ninguno de los fueros”.