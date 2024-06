A diez días de la desaparición de Loan Danilo Peña, su tía Lidia dijo que desde un principio sospechó que el pequeño de cinco años no se había perdido y aseguró que Carlos Pérez, uno de los detenidos por el caso, “quiere negociar” con las autoridades ya que posee información sobre el paradero del menor.

Cabe recordar que Loan fue visto por última vez el jueves 13 de junio tras un almuerzo familiar en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes. Inicialmente se creyó que estaba perdido, pero los fiscales decidieron cambiar la carátula del caso a “trata de personas“, abriendo así un expediente en la Justicia federal.

Hasta el momento, fueron detenidas seis personas. Antonio Bernardino Benítez, tío político de Loan; Mónica del Carmen Millapi y su pareja Daniel Ramírez; la exfuncionaria Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez, todos estuvieron presentes en el almuerzo.

Además, la policía arrestó a Walter Maciel, responsable de la comisaría 9 de Julio, acusado de encubrir el posible rapto al retrasar el inicio de la búsqueda. Se le acusa de autorizar la salida de Caillava y Pérez de la localidad pocas horas después de la desaparición.

Según la hermana de la madre del menor, todas las personas presentes en el almuerzo, excepto el padre del niño, son sospechosas. De hecho, apuntó contra Laudelina Peña y Camila Gómez, quienes fueron parte del grupo que salió a buscar naranjas y volvió sin el menor. “Quiero que se investigue dónde estuvo el marido de Camila ese día, y ya les dije a los abogados”, señaló.

“Sospecho de todos, me dio mucha sospecha el comisario por la forma en que actuó porque desde un principio pedí que cerraran 9 de Julio y no lo hizo, al contrario, liberó la zona”, comentó en comunicación con TN.

Afirmó estar segura desde el principio de que el niño no se extravió: “La forma en que se hizo el rastrillaje, al segundo día ya lo hubiésemos encontrado. Fue en el campo completo y no había rastro de él, ni siquiera la ropa, nada. Uno ya debería haberse dado cuenta en ese momento que no estaba en ese lugar”.

A propósito, Lidia expresó su indignación: “Si el fiscal nos hubiese hecho caso, quizás a Loan lo encontrábamos en 9 de Julio y hoy no estaríamos buscando en todo el país”. Aclaró, no obstante, que no duda del padre de Loan: “Pongo las manos en el fuego por mi cuñado, creo que él nunca se enteró que se lo habían llevado a su hijo o pensó que nunca eso le iba a pasar”.

En cuanto a la detención de la exfuncionaria municipal y su esposo, expresó: “A Carlos Pérez lo conozco poco, pero de Victoria que toca a la gente de su pueblo, para mí eso me duele un montón. Con los chicos no y si tiene que pagar, que pague.”

Por otra parte, Lidia aseveró que Pérez quiere negociar con la justicia: “Él tiene la información. Ellos saben dónde está y qué hicieron con Loan. Lo único que pido es que esté bien mi sobrino y que aguante un poquito más, que vamos a llegar a la verdad”.

También denunció que Maciel amenazó tanto a la familia de Loan como a la comunidad en general para evitar que se realizaran protestas. “Él empezó a prohibir a mi hermana que haga las marchas. Decía que supuestamente tenía orden de arriba que no se haga”, dijo.

