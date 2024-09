Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana, se reunió la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Emilia Orozco (LLA), para una reunión informativa con representantes de organizaciones de periodismo, quienes se refirieron al monitoreo que realizan en relación a la libertad de expresión y manifestaron sus posturas.

Desde la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APERA), su titular Fernando Ramírez, señaló que “todos debemos sostener la democracia”, al tiempo que enfatizó: “La prensa ocupa un lugar esencial en la democracia”.

Ramírez reafirmó en primer lugar que “los países serios y republicanos funcionan con la división de poderes y el respeto a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho ciudadano al acceso a las fuentes de información fidedignas”.

“Como entidad periodística nos preocupan los reiterados ataques y agravios del presidente Javier Milei hacia los periodistas. No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanente blanco con tanta vehemencia en los periodistas con diatribas de variopinto y desafortunado color”, señaló el titular de APeRA, para recordar que “las autoridades deben saber que la prensa ocupa un lugar esencial en la democracia, así como los tres poderes del Estado”.

Agregó que “una cosa es la libertad de expresión del Presidente y otra cosa es la agresión permanente e injustificada, e incluso con retuits de cuentas anónimas, algo inaudito”.

Sobre este tema, agregó, “hay que advertir que tras una crítica del jefe de Estado a un periodista o varios se suceden una lluvia de ataques contra ellos en las redes sociales por parte de fanáticos intolerantes que poco tienen que ver con los valores de la democracia”.

“Les pedimos a todas las autoridades respeto a los periodistas. El método no es la diatriba, el ataque por redes sociales y la consecuente agresión de un enjambre de trolls”, señaló Fernando Ramírez. Recordó luego el reportaje concedido por Milei el domingo último, cuando ante una consulta sobre por qué no da conferencias de prensa, extrañamente respondió: “Hagamos esto: yo estoy dispuesto a dar conferencias de prensa, pero vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren mando una ley para que los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten a toda la sociedad”.

“Pero sí que hay que volver a insistir en que un presidente republicano debe tener apego por la Constitución y las leyes. Y no pretender modificarlas caprichosamente y a su antojo”, precisó, agregando que en esa misma entrevista, el Presidente calificó de “extorsionadores” a los periodistas. “Y no es la primera vez que acusa a un periodista y no se presenta ante la justicia para denunciar ese presunto delito”, apuntó. Lamentó también que asiduamente acuse a los periodistas de estar “ensobrados”, sin presentar pruebas.

“Otro tema inquietante es el de las conferencias de prensa -sumó-. Han pasado casi 9 meses y el Presidente no ha dado conferencias de prensa. Y, además, siempre trata de esquivar al periodismo. Sí, en cambio, es loable que el Gobierno ha inaugurado la conferencia de prensa diaria con el vocero presidencial Manuel Adorni, desde el 10 de diciembre. Pero en este caso APeRA quiere señalar que las conferencias de prensa no solo son para cuando el funcionario necesite informar, sino también para cuando los periodistas tienen interés en una conferencia de prensa para preguntar diferentes temas. Es decir, las conferencias de prensa no deben ser una potestad del funcionario, sino un deber y una obligación, y un derecho para los periodistas de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada en este caso”.

Fernando Ramírez reclamó también porque los ministros den conferencias de prensa. Recordó que salvo Luis Petri y Mariano Cúneo Libarona, al resto casi no se les conozcan las voces. Diferenció la actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “quien ha dado varias conferencias de prensa e, incluso, convocó a estas entidades periodísticas para consensuar un protocolo frente a los ataques de la policía que sufrían los periodistas en las movilizaciones callejeras”.

A continuación comentó otra situación relacionada con las conferencias de prensa: la transmisión oficial que hace la Casa Rosada desde su canal de YouTube: “Cuando un periodista pregunta y el tema no es de agrado del ejército de trolls paragubernamental, se le lanzan invectivas de todo tipo. Eso es algo que nunca había ocurrido en democracia con las conferencias de prensa y las transmisiones oficiales por YouTube”, advirtió.

También comentó que con la nueva acreditación en la Sala de Periodistas, “aparecieron algunos actores que en lugar de preguntarle al funcionario Adorni, intentan cuestionar a los periodistas de la Sala. Insólito. Nunca ocurrió esto desde la vuelta a la democracia, en 1983, nos afirman los periodistas actuales y exacreditados de la Sala de Periodistas de Casa Rosada, hoy integrantes de APeRA”.

Y recordó lo sucedido con la periodista Silvia Mercado, a quien se le cesó intempestivamente la acreditación en la Sala de Periodistas de Casa Rosada y, finalmente, al presentar un amparo judicial, se la volvió a acreditar.

“A ello también debe añadirse ahora el decreto 780/24 por el que se modifica en forma anticonstitucional la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública. Otra vez: cómo podemos madurar y crecer como sociedad si los gobernantes no respetan la Constitución y las leyes”, comentó, para referirse a continuación al congelamiento de la pauta publicitaria hasta el 10 de diciembre próximo. “Los perjudicados son los pequeños medios de todo el país. Y además, hay que decir que hay pauta oficial en estos momentos. No está suspendida. Habría que ver quiénes la reciben”, señaló.

Por último, agradeció a la Comisión de Libertad de Expresión porque “en el nacimiento de APeRA, se ocupó de un caso de persecución a una periodista de APeRA de Iguazú, Misiones, y a partir de ahí cesaron los ataques”.

Por otra parte, la titular de la Comisión, diputada Emilia Orozco (LLA), anticipó que “representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) fueron invitados para exponer en la próxima reunión”.

Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), que fueron invitadas para exponer ante la Comisión, no estuvieron presentes.

Por su parte, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Paula Moreno, explicó que “FOPEA realiza un monitoreo de libertad de expresión en todas las provincias”, y en ese sentido, aseguró: “Estamos preocupados por situaciones de agresiones dirigidas a periodistas”.

En tanto, desde el mismo Foro, su vicepresidente, Claudio Jacquelin, destacó “la amplitud de presencia de bloques en la comisión”, y consideró que “una ciudadanía bien informada es fundamental para una calidad democrática elevada”.

Además, el periodista añadió: “Somos una institución con presencia federal y hemos registrado a lo largo de los años muchas agresiones a la libertad de expresión y de prensa”.

“Defendemos la libertad de expresión y de prensa y creemos que el reclamo por el acceso a la información no se circunscribe a un proceso determinado de tiempo, ni a un gobierno determinado”, puntualizó, al tiempo que reconoció que “el periodismo está en una situación de fragilidad y precarización a nivel mundial”.