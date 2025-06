Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala de una nueva final en el fútbol federado, la cuarta división será la encargada de ponerle punto final al primer certamen del año. Bancruz, que viene de dejar en el camino a Boxing Club en un partidazo, se medirá este sábado con Unión Santacruceña, que dio el golpe en la otra llave eliminando por penales a Hispano Americano. La cita está pactada para las 16:00 en la cancha del Boxing.

Como parte de la previa, los entrenadores Esteban Arias y Claudio Leyenda compartieron estudio en Radio LU12 AM680, donde repasaron la actualidad de sus planteles, analizaron el recorrido del torneo y compartieron impresiones sobre el trabajo con juveniles en el contexto de la Liga Fútbol Sur.

“Contento por otro pasito más en la cuarta división, llegar a la final siempre es lindo”, abrió Arias, quien también dirige la primera división de Bancruz. El entrenador valoró el proceso que atraviesa el club: “Después de lo que fue la final en primera, que se nos escapó por poquito, esta es una revancha para nosotros y para muchos de los chicos que están en ambos planteles”.

Esteban Arias, DT de Bancruz.

Leyenda, por su parte, sostuvo que llegar a esta instancia representa mucho para el club: “Tenemos un plantel muy joven, muchos chicos que son de primer año de cuarta y varios de quinta. Costó en lo físico porque jugamos cinco partidos en siete días para completar la fase regular en todas las categorías. Clasificamos con lo justo, pero sabíamos que si podíamos descansar y armar bien el equipo, estábamos para pelear”.

Claudio Leyenda, DT de Unión.

Consultados por la preparación de esta semana, ambos técnicos explicaron que las bajas temperaturas y la acumulación de partidos modificaron la planificación. “En nuestro caso, esta última semana bajamos las cargas, entrenamos dos veces y nos enfocamos en corregir detalles”, explicó Arias. Leyenda, en tanto, contó que Unión decidió no entrenar al aire libre para no exponer a los chicos al frío: “Con estas temperaturas, preferimos no arriesgar a los pibes. Nos reunimos en el club, repasamos lo necesario y vamos a jugar”.

El valor de la cuarta división, coincidieron, va más allá de los resultados. Arias remarcó que muchos juveniles están sumando minutos en primera, lo cual les da rodaje y potencia el proyecto del club. Leyenda aportó que más del 70% del plantel que jugará la final está en el club desde los 6 años: “Para nosotros eso tiene un valor enorme. Son pibes que vienen de la escuelita, que han pasado por todas las categorías y hoy se encuentran con esta posibilidad. Más allá del resultado, ya es un premio”.

Sobre la estructura de la liga, ambos entrenadores destacaron la paridad del certamen y la necesidad de seguir fortaleciendo a los clubes. Leyenda se refirió a los desafíos que enfrenta Unión Santacruceña: “Hace más de 20 años que estamos y seguimos luchando por tener nuestra cancha. Hemos estado en el presupuesto provincial, pero no se concretó. Por eso hace tres años decidimos hacer todo con esfuerzo propio. Todo cuesta, desde conseguir una cancha para entrenar hasta pagar los arbitrajes. Pero seguimos apostando”.

Arias también resaltó el crecimiento institucional de Bancruz, que a poco de su regreso al fútbol federado, ya estuvo en la final de primera y ahora disputa la definición de cuarta. “Somos un club que apuesta fuerte al trabajo en grupo. Se armó una buena base de jugadores, varios venían desde el año pasado y otros se sumaron. Eso es clave para explicar por qué llegamos a esta instancia”.

De cara al partido, ninguno de los dos quiso arriesgar pronósticos. “En estas categorías, todo puede pasar. Son partidos muy emocionales, donde influye mucho cómo se levanten los chicos. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego”, anticipó Arias. Leyenda fue en la misma línea: “El torneo fue muy parejo. Lo importante es que sea un partido lindo, que la gente acompañe y que los chicos disfruten”.

Finalmente, ambos invitaron al público a acercarse a la cancha: “Son chicos jóvenes, el futuro de nuestras primeras divisiones. Está bueno que los clubes tengan este acompañamiento y que el fútbol se viva con pasión pero en paz, como fue en la final de primera. Eso también es parte de formar”.

La final de la cuarta división de la Liga de Fútbol Sur se jugará este sábado 7 de junio a las 16:00 en la cancha del Boxing Club. El partido definirá al campeón del Torneo Apertura 2025, y promete ser otra muestra del crecimiento del fútbol formativo en Río Gallegos.