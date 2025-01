A pesar de que La China Suárez y Mauro Icardi se ven muy felices tras confirmar su romance, hay muchas famosos que están en contra de esta nueva pareja. En una entrevista para “Mitre Live”, Floppy Tesouro dialogó con Juan Etchegoyen y arremetió contra la actriz.

Los fuertes dichos de Floppy Tesouro contra La China Suárez

“Me parece fuerte el blanqueo de la China con Mauro, claramente, para Wanda. Más allá que uno quiera o no seguir con ese vínculo, es el padre de sus hijas y me parece muy fuerte la manera”, lanzó la modelo, y, prosiguió: “Yo no critico, no juzgo, no nada, pero… me pongo como mujer en el lugar de Wanda”.

Luego, la modelo brindó su parecer sobre lo sucedido. “Cada pareja o expareja es un mundo, pero… me parece muy fuerte todo. Por ahí, Mauro tiene derecho a rehacer su vida con quién se le antoje, pero justo es la mujer que, según lo que dice Wanda, arruinó su familia Ella se cansa de repetirnos eso y no la debe estar pasando bien”, indicó.

Tras esto, agregó: “No le va a pasar desapercibido esto a Wanda, pero, como mamá, no estoy ni de un lado ni del otro. Los niños son los que terminan pagando un montón de consecuencias. No hace falta mostrar a los chicos y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero, como mamá, me parece innecesario”.

Para concluir con el tema, expresó: “Después, se terminó dando lo que todos veíamos desde afuera, que fue una historia que se dignaron a blanquear, pero que ya venía de antes. Habiendo tantos hombres, qué necesidad de meterse con alguien casado… Claramente, es un patrón el que tiene: mirar hombres casados”.

La China Suárez arremetió contra Pampita

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando polémicas y nuevos protagonistas. En esta oportunidad, la actriz arremetió contra Pampita luego de que la modelo expresó que “ella no roba maridos”, lanzándole una clara indirecta a la ex Casi Ángeles.

En este marco, Ángel de Brito compartió un fuerte posteo que hizo La China contra Pampita. “Parece que le jodió a la China escuchar a Pampita decir que “no robaba maridos” y le recordó los cuernos a Barrantes con Vicuña. La novela se traslada a los 2000″, expresó.

En sus mejores amigos de Instagram, La China, expresó: “Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”.

En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron virales y provocaron todo tipo de comentarios al respecto, muchos de ellos, a favor de Pampita y en contra de las actitudes que viene teniendo la actriz durante estos últimos meses, sumado a su romance con Mauro Icardi.

