Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, Francesca Icardi cumplió diez años; sin embargo, su día habría empezado con una fuerte discusión entre La China Suárez, la actual novia de su padre, Mauro Icardi, y Wanda Nara. De acuerdo con Yanina Latorre, quien actualiza todo sobre este escándalo, la modelo y la actriz protagonizaron un tenso cruce a la medianoche, cuando el futbolista llamó a su hija para felicitarla.

“A las doce de la noche, Mauro llamó a Fran por el cumple, diciéndole “acá estoy con Rufi” (la hija mayor de la China Suárez), que te quiere saludar”, escribió la panelista de LAM (América), y, prosiguió: “La nena no quiso, se puso a llorar”, aseguró. A continuación, como es su costumbre, añadió un reclamo hacia los padres de la niña. “¿Hay necesidad? ¿No pueden ser un poco más contenedores y compasivos con los niños? Es una chiquita con los padres recién separados”, indicó.

De acuerdo con Latorre, la incomodidad de Francesca por el supuesto llamado de la hija mayor de la China Suárez provocó una pelea a los gritos entre Wanda y Mauro. “Acto seguido, se matan Wanda y Mauro. ¡Se dijeron de todo! Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo”, detalló.

A continuación, Yanina compartió un dato que dejó helados a sus seguidores. “En ese momento, La China le manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo. Mitómana, mala persona… Y la amenaza por no invitar a su casa a sus hijos. ¿Entendés que están todos mal de la cabeza, no?”, señaló. Como si todo esto fuera poco, agregó: “Wanda va a denunciar con el mensaje (lo leí) y pide también perimetral”.

Asimismo, agregó información que dejó todavía más mal parado al futbolista, quien, a pesar de los saludos del resto de sus familiares, todavía no le dedicó un posteo a su hija por su cumpleaños en las redes sociales. “La nena le pidió al padre que vaya al cumple y él le dijo que iba, pero con la novia. Lo escuché y se me heló la sangre. Yo antes de hacer sufrir a un hijo me corto las manos”, aseveró.

Finalmente, Yanina publicó una captura de pantalla del chat. Como siempre, por el fondo de pantalla, Nara habría sido quien filtró la conversación, que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

“Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? Decirle ‘gente de mierda, ridícula’ a una nena de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija. Las cosas de grandes, las resuelven los grandes. Mala persona, mitómana, agresiva…”, dice el fuerte mensaje que la habría mandado la ex Casi Ángeles a la modelo tras la fuerte discusión.

Las imágenes exclusivas de la casa donde viven Mauro Icardi y La China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi se encuentra viviendo juntos en Nordelta en el barrio “La Isla”, mansión la cual soñó toda su vida Wanda Nara. Según contó Ángel de Brito en “LAM”, la empresaria habría paseado alrededor de la vivienda luego de que la actriz y el futbolista se fueron de viaje a Mar del Plata.

Crédito: La Opinión Austral.

Crédito: La Opinión Austral.

Crédito: La Opinión Austral.

Crédito: La Opinión Austral.

Wanda Nara fue vista paseando alrededor de la casa de La China Suárez y Mauro Icardi

Tras quedar la mansión vacía, según testigos presenciales, Wanda Nara fue vista caminado alrededor de la vivienda, lo que generó desconcierto y llamó la atención de la seguridad del lugar. La situación quedó marcada por la incertidumbre respecto a los motivos que llevaron a la mediática a acercarse a una residencia de este nivel. Al respecto, De Brito, reveló: “Mauro está en Mar del Plata. ¿Dónde está Wanda? Fue a merodear la mansión de los sueños y eso que él le dijo’ te voy a mandar la policía””. Ante esto, Laura Ubfal, añadió: “No cualquiera entra a la isla de Nordelta”. En esa línea, el periodista, confirmó: “No, tenés que tener autorización. Fue con autorización. No voy a decir el apellido ni nada, pero intervino la seguridad de Nordelta, porque hay cámaras y vecinos. Cerca de la Mansión de los sueños, la vieron a Wanda pasar con su autito en la camioneta y empezaron a alertar a todos”. En ese instante, el equipo de seguridad del lugar actuó rápidamente para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Tras interceptarla, se le solicitó que explicara los motivos de su visita, considerando que la situación generaba suspicacias debido a la ausencia de los propietarios. Este accionar evidenció la estricta vigilancia y protocolos que se mantienen en una residencia de este nivel. Continuando con el relato, Ángel contó quién le permitió a Nara ingresar y cómo fue el diálogo de la empresaria con los agentes de seguridad.“El Autorizante, digamos, fue del lote “23 A” y la seguridad la agarró a Wanda, que le consultó “¿Qué hace acá, señora?”, a lo que ella, dijo: “No, vengo a hacer una inversión. Estoy viendo una casa. Una casa que vale mucho más que esta. Quiere superar la mansión de los sueños. Fue a ver una casa que se vende. No al lado, sino enfrente. ¿Qué dice Wanda? Lo veo y lo quiero. Se fue a la casa de enfrente de la mansión de los sueños que vale 14 millones”, indicó. Por último, De Brito contó la reacción de Icardi. “Mauro ya se enteró en Mar del Plata y está pidiendo las cámaras de seguridad. Le pidió Mauro a la seguridad del country que se parapete en la casa, porque no quieren que Wanda entre de ninguna manera”. A principios de enero, un nuevo escándalo estalló luego de que la modelo publicara un mensaje en el que aseguraba que el futbolista dejó de pagar la obra social y el colegio de las pequeñas y, tras en una conversación telefónica con LAM (América TV), confesó que “la propiedad que adquirió Icardi era la casa de sus sueños”. Desde la separación, los acercamientos del delantero con la China Suárez, la tercera en discordia en la relación desde el inicio del “Wandagate”, se hicieron evidentes en las redes sociales y, en el último tiempo, las coincidencias entre ellos fueron acrecentándose, dejando en claro que pasaban tiempo juntos en la propiedad que compró el futbolista en Nordelta. “La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Ahora me contaron que la compró él y que firmó el contrato con ella al lado. Es de una morbosidad tremenda”, declaró.

Por otro lado, la empresaria reveló las intenciones que tenía para esa mansión. “En esa casa nosotros hablábamos que cuando Mauro se retirara, íbamos a ir a vivir juntos ahí. Entonces, es muy fuerte hacer una cosa así. Él puede querer la misma casa que yo, pero yo sé que esa casa a él ni siquiera le gustaba”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral