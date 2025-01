Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando polémicas y nuevos protagonistas. En esta oportunidad, la actriz arremetió contra Pampita luego de que la modelo expresó que “ella no roba maridos”, lanzándole una clara indirecta a la ex Casi Ángeles.

En este marco, Ángel de Brito compartió un fuerte posteo que hizo La China contra Pampita. “Parece que le jodió a la China escuchar a Pampita decir que “no robaba maridos” y le recordó los cuernos a Barrantes con Vicuña. La novela se traslada a los 2000″, expresó.

En sus mejores amigos de Instagram, La China, expresó: “Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”.

En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron virales y provocaron todo tipo de comentarios al respecto, muchos de ellos, a favor de Pampita y en contra de las actitudes que viene teniendo la actriz durante estos últimos meses, sumado a su romance con Mauro Icardi.

Yanina Latorre reveló el fuerte chat de WhatsApp entre Wanda Nara y la China Suárez

Este domingo, Francesca Icardi cumplió diez años; sin embargo, su día habría empezado con una fuerte discusión entre la Suárez y Nara. De acuerdo con Yanina Latorre, quien actualiza todo sobre este escándalo, la modelo y la actriz protagonizaron un tenso cruce a la medianoche, cuando Icardi llamó a su hija para felicitarla.

“A las doce de la noche, Mauro llamó a Fran por el cumple, diciéndole “acá estoy con Rufi” (la hija mayor de la China Suárez), que te quiere saludar”, escribió la panelista de LAM (América), y, prosiguió: “La nena no quiso, se puso a llorar”, aseguró. A continuación, como es su costumbre, añadió un reclamo hacia ambos padres de la niña. “¿Hay necesidad? ¿No pueden ser un poco más contenedores y compasivos con los niños? Es una chiquita con los padres recién separados”, indicó.

De acuerdo con Latorre, la incomodidad de Francesca por el supuesto llamado de la hija mayor de la China Suárez provocó una pelea a los gritos entre Wanda y Mauro. “Acto seguido, se matan Wanda y Mauro. ¡Se dijeron de todo! Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo”, detalló.

A continuación, Yanina compartió un dato que dejó helados a sus seguidores. “En ese momento, La China le manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo. Mitómana, mala persona… Y la amenaza por no invitar a su casa a sus hijos. ¿Entendés que están todos mal de la cabeza, no?”, señaló. Como si todo esto fuera poco, agregó: “Wanda va a denunciar con el mensaje (lo leí) y pide también perimetral”.

Asimismo, agregó información que dejó todavía más mal parado al futbolista, quien, a pesar de los saludos del resto de sus familiares, todavía no le dedicó un posteo a su hija por su cumpleaños en las redes sociales. “La nena le pidió al padre que vaya al cumple y él le dijo que iba, pero con la novia. Lo escuché, se me heló la sangre. Yo antes de hacer sufrir a un hijo me corto las manos”, aseveró.

Finalmente, Yanina publicó una captura de pantalla del chat. Como siempre, por el fondo de pantalla, Nara habría sido quien filtró la conversación, que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

“Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? Decirle ‘gente de mierda, ridícula’ a una nena de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija. Las cosas de grandes, las resuelven los grandes. Mala persona, mitómana, agresiva…”, dice el fuerte mensaje que la habría mandado la ex Casi Ángeles a la modelo tras la fuerte discusión.

Las imágenes exclusivas de la casa donde viven Mauro Icardi y La China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi se encuentra viviendo juntos en Nordelta en el barrio “La Isla”, mansión la cual soñó toda su vida Wanda Nara. Según contó Ángel de Brito en “LAM”, la empresaria habría paseado alrededor de la vivienda luego de que la actriz y el futbolista se fueron de viaje a Mar del Plata.

