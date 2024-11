Durante el ciclo “Pasó en América“, Sabrina Rojas dejó al descubierto una interna tras su separación de Luciano Castro, la cual involucra a su actual pareja, Griselda Siciliani. La conductora lanzó, al aire, que el vínculo de los actores viene desde hace mucho tiempo atrás y aseguró que Siciliani está “obsesionada” con Luciano. Tras estos dichos, Flor Vigna, expareja de Castro, habló con “Intrusos” (América TV) y también arremetió contra la actriz.

“Creo que debería dejar de involucrarse en las relaciones ajenas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga”, expresó, picante, la cantante.

Y, prosiguió: “Ya no soy parte de ese capítulo, ahora estoy en otro lugar. Es muy doloroso para cualquier mujer estar embarazada y enterarse de que le están enviando mensajes. Yo pasé un mal momento por la infidelidad”.

A su vez, agregó: “Creo que tendría que dejar de meterse en las parejas. Después, fuera de eso, no tengo más nada que decir. Si no le gusta, que no lo haga. Eso, simplemente que no se meta en la pareja de otros”.

La respuesta de Griselda Siciliani tras las acusaciones de Flor Vigna y Sabrina Rojas

En una nota para “A la tarde” (América TV), Siciliani se defendió. “No escuché todo lo que dijo, pero estoy al tanto. Sabés que yo mucho no hablo sobre estas cosas de mi vida íntima, pero no quiero que vuelvan a sus hogares sin nota… Claro que me molesta. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así; es parte de tener una vida pública o de ser una actriz popular. Sé que siempre alguien puede hablar de mí y trato de entenderlo desde ese lugar. Yo tengo este modo de no participar en la polémica mediática, pero no es que no me afecte”.

