Horas antes de que se llevara a cabo la tercera gala de nominación, las concursantes que se encontraban en placa, Catalina Gorostidi y Sabrina Cortez, tuvieron un fuerte cruce. El video del tenso momento se viralizó en las redes y los televidentes dieron sus opiniones.

Todos los detalles sobre la pelea entre Sabrina y Catalina de Gran Hermano

En el momento que Sabrina se dio cuenta que Williams y Catalina se estaban peleando por el trato que tiene él hacia ella, la rubia se metió y apuntó contra la profesión de su compañera.

“Vos tenés una neurona y media. No sé cómo llegaste a médica, te juro”, le dijo Sabrina a Catalina.

Ante esto, la pediatra respondió: “No me pareces tarada, me pareces taradísima. Podes decir lo que quieras de mí, pero con mi laburo no te metes, y, añadió: “Cortala con mi laburo ¡No tenés ni idea de cómo llegué a ser médica! Con el cerebro, no con la concha y las tetas”.

Luego, Sabrina se defendió: “Yo soy contadora y no lo logré ni con la concha ni con las tetas”, y, Gorostidi, expresó: “¿Pero trabajas de eso u otra cosa”, haciendo referencia a que, actualmente, Cortez tiene una cuenta en OnlyFans y aseguró que “solo se está manteniendo con los ingresos de ahí”.

La repercusión en redes por la discusión entre Sabrina y Catalina de Gran Hermano

Los usuarios estuvieron de acuerdo con Catalina y destrozaron a Sabrina. Mirá las reacciones.

Tercera gala de expulsión en Gran Hermano: todos los detalles

En esta ocasión, los nominados eran: Juliana “Furia” Scaglioni, Williams “El Paisa” López, Florencia Cabrera, Carla De Stefano, Sabrina Cortez, Lisandro “Licha” Navarro y Catalina Gorostidi. Con las votaciones ya cerradas, el conductor Santiago del Moro anunció a la persona que recibió más votos para que abandone la casa más famosa del país.

Tercera gala de eliminación en Gran Hermano: ¿Cómo dieron los porcentajes y quién abandonó el reality?

La primera salvada fue Carla.

Ella obtuvo el 2,6%.

Luego, la segunda persona anunciada fue Florencia.

Su votación cerró con el 5,21%.

Por otro lado, Catalina fue la tercera persona en mantenerse dentro del juego.

Del Moro reveló que recibió el 5,8%.

Sabrina fue la cuarta anunciada.

Ella obtuvo el 8,3%.

Por último, quedaron Juliana, Williams y Lisandro.

Los resultados, dieron así:

Lisandro : 21,4%.

: 21,4%. Furia : 37,3%.

: 37,3%. López: 41,3%.

Finalmente, Santiago expresó que “El Paisa” debía abandonar el juego.

Voto final en Gran Hermano: ¿De qué se trata?

El conductor contó que “cada vez que alguien sea expulsado de la competencia, una vez que este afuera, le podrá dar 2 votos a uno de sus ex “hermanitos”. Es decir, antes de que los competidores nominen por cuarta vez, Williams será la primera persona que “abra” la placa.

