Juliana “Furia” Scaglione, exjugadora de Gran Hermano (Telefe), estuvo de invitada en “Ariel en su salsa” y, durante el streaming “Se pico” (República Z), contó cómo fue su experiencia en el programa y amenazó al conductor y chef Ariel Rodriguez Palacios.

Los fuertes dichos de Furia de Gran Hermano sobre Ariel Rodriguez Palacios

Gastón Trezeguet, le consultó a Furia “qué opinaba sobre los participantes que dicen que está tratando de limpiar su imagen”, a lo que ella, aseguró: “Me pareció re gracioso. En realidad, yo hago personajes. Justo, fui a ese programa de Ari (Rodríguez Palacios), que es amigo de Georgina Barbarossa”, y, ante esto, lanzó unos picantes comentarios en contra del chef. “Sos un idiota. Me cayó muy bien, pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo”, indicó.

Y, continuó: “Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. Está loquísimo”.

Luego, lo amenazó. “Tené cuidado, porque, si yo quiero, te saco tu programa; o sea, vos te quedas sin tu programa de cocina. No me falten el respeto”, manifestó, enojada.

Trazeguet, pensó que Juliana comenzó a exagerar con la situación e intentó calmarla.”¿No será mucho?”, le dijo.

Ante esto, Scaglione, respondió: “¿Vos viste lo que me hicieron? Igual, se lo hacen a todos los participantes. Te invitan a un programa y, después, te hacen un doblete con otro programa. ¿Qué pasa? Yo, con Georgina, no tengo ningún problema; por eso, charlamos, más allá de lo que haya dicho”.

Respecto a lo que le cayó mal, la exparticipante del reality aclaró: “Exponen a Mauro y yo tengo derecho a hablar con él a solas. Me parece que ese momento no llegó, entonces, lo ponen al pie para contestarme”.

“¿Te sentiste como que te estaban metiendo presión?”, retrucó Gastón. Y, ella, reveló: “Me sentí invadida. Aparte, yo fui de fiel y no me sentí obligada. Siento que fue un engaño que me mandaron a un programa que sabían que iba a salir Georgina y, además, lo pusieron a Mauro y lo volvieron a exponer. Andá a saber qué carajo le pasa. Respeten un poco”.

“Primero, yo tengo derecho a hablar a solas con esa persona y, después, si él quiere exhibirse en cámara y hablar conmigo, porque, capaz, tampoco quería… Nos expusieron a los dos de una manera que no estuvo copada”, expresó.

“Yo fui al programa a pasarla bomba y a divertirme, pero engaño pichanga. Después, hacen recortes como que a mí me dejan la pelotud* del año. Me tienen cansadita con eso y no me hace nada. Me fumo un puchito, me voy a entrenar y la paso bomba”, lanzó.

“Yo lo que digo es, ‘seguis hablando de mí, me sube el bitcoin’. Es un dicho que digo, porque, realmente, el hate, tanto como lo positivo, hacen que te conozca todo el mundo. Siguen elevándome. Su trabajo es hablar mal de mí y me siguen elevando y, encima, es publicidad gratis”, cerró Juliana.

¿Qué exjugadores de Gran Hermano entraron para apoyar a los finalistas?

Recientemente, ingresaron: Juliana “Furia” Scaglione, Carla “Chula” De Stefano, Lisandro “Licha” Navarro, Lucía Maidana, Isabel de Negri y Martin “El Chino” Ku para hacer campaña por Bautista Mescia, Nicolas Grosman y Emmanuel Vich.

Furia y Chula apoyan a Emmanuel .

y apoyan a . Lisandro y Lucía a Nicolás

y a Isabel y Martín a Bautista.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que gane.

¿Cuándo es la final de Gran Hermano 2023/2024?

La final, se llevará a cabo el domingo 7 de julio.

Inscripción Gran Hermano 2025: ¿Qué datos se piden en el cuestionario?

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere ingresar al programa y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

