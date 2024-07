Luego de que Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual, el humorista se alejó de los medios. Tras más de un año de ausencia en el ojo público, hace unos meses atrás, estuvo de invitado en “Almorzando con Juana” (El Trece), y, recientemente, a través de Instagram, confirmó su regreso con un programa de televisión, situación que indignó a la periodista Yanina Latorre.

¿Cómo va a ser el regreso de Jey Mammon a la televisión?

En un video que publicó, se revela que su programa se va a llamar “Las tardes de Jey”.

En este, aseguró: “Va a haber humor, personajes, música. Voy a estar yo y ustedes, pero… ¿saben qué es lo más importante? nos vamos a reencontrar, y… ¿saben dónde? en la televisión.

Luego, en otro posteo, dijo el día de estreno.

“Qué felicidad. Desde el miércoles 10 de julio, a las 18 hs, estará “Las tardes de Jey” en “Canal Net”. Hay sorpresas para todos los gustos”, aseguró el humorista; también, contó que se transmitirá los días miércoles y su primer invitado es Palito Ortega.

La crítica de Yanina Latorre al regreso de Jey Mammón

Marina Calabró le consultó a Yanina, su compañera en “El Obervador”,si “va a verlo a Jey por Net”. “De verdad, no lo miraría. Me gustaría más verlo decir la verdad y pedirle perdón a Lucas y no haberle metido un juicio”, indicó.

Y, continuó: “Yo, no sé si produciría a un tipo como Jey… Es difícil volver de eso”; ante esto, Calabró, destacó: “En definitiva, será el público el que tome una decisión. La tele tiene eso de democrático”.

De qué vivió Jey Mammon el tiempo que estuvo alejado de los medios

En 2023, el conductor fue desvinculado de la conducción de “La peña de Morfi” luego de que Lucas Benvenuto lo denunció por abuso sexual. Tras este suceso, optó por irse de viaje y, a su vuelta, decidió recluirse junto a su familia y amigos más cercanos; sin embargo, a fin de año, se animó a regresar al teatro en Carlos Paz.

Por otro lado, estuvo de visita en el programa de Juana Viale y, allí, reveló que, durante su ausencia, “se mantuvo con ahorros”.

Finalmente, Mammon confesó que hablar sobre el tema de su denuncia lo agota. “¿Sabes por qué se me quiebra la voz? No porque haya quedado en muchas personas, lo que quedó en mí fue… fijate vos, estamos en un almuerzo donde hay una, dos, tres, cuatro personas magníficas, cada una en lo suyo, con un montón de cosas para contar. Yo, tengo un montón de cosas para contar y, hace media hora, estamos hablando de mí. No aguanto más”, concluyó.

