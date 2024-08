Luego de que Juliana “Furia” Scaglione, exparticipante de Gran Hermano, se alejó de la pantalla chica, se abrió paso en el mundo del streaming, donde, actualmente, sigue generando polémica. Semanas atrás, hizo un fuerte descargo en contra de María Becerra, quien no se presentó en un evento, expresando que “no podía dejar a a sus seguidores “pagando” y, como si esto fuera poco, fue al programa “Te lo juro” (Quiero música) y aseguró que la cantante la copia, situación que indignó a los usuarios de “X”.

El descargo de Furia de Gran Hermano cuando María Becerra no se presentó en un evento

Furia, durante el streaming “Toda” (Carajo), el cual es conducido por Alex Caniggia, contó: “Emma Vich me invitó al lanzamiento de “Borracha” de María Becerra y, yo le digo, ‘¿estás seguro?, a lo que él, me responde: ‘Sí, me invitaron. Si querés venir, vení’; entonces, fui como cualquier ser humano común; entramos, esperando a que en algún momento cayera María, y… nunca vino…”.

En esa línea, detalló: “Nos subimos al escenario con Emma. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué ella no fue, pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su público…”.

Y, como si esto fuera poco, Scaglione comentó el video del streaming con un mensaje desafiante para la cantante.

“Gracias María por el tema “Perreo Furioso” y el Arco de Artemisa, que, te recuerdo, no es tuyo. Abrazo a tu manager”, manifestó Furia, volviendo a confirmar, una vez más, que sus actitudes y delirios de grandeza si son parte de su personalidad y no “un personaje” como ha expresado en varias oportunidades.

Los polémicos dichos de Furia asegurando que María Becerra la copia

Ger Oberti, uno de los conductores, le dijo a Scaglione: “Con esa polémica de hace algunos días de lo de María Becerra, el show y demás…”. Ante la mención de esta situación, la mediática le indicó que se trató de un “malentendido” respecto a la ausencia de la compositora a un multitudinario evento, y, señaló: “Lo que quiero decir es que su representante está robando muchas cosas mías y que, obviamente, María está siendo mal asesorada”.

“Ella una mina que arrancó desde abajo y, aparte, yo soy re fan de ella. Como cualquier músico que arrancó de a poquito, porque ella empezó siendo youtuber…”, continuó la exjugadora del reality.

“El tema es cuando van, cantan o hacen un evento tan zarpado y le indican ‘decí esto’, porque, para mí, ella no lo dice porque quiere, o “¡vamos mis furiosas!”… eso, es porque está mal asesorada”, aseguró, haciendo referencia a cuando Becerra expresó esa frase en unos de sus conciertos, y, en esta línea, manifestó: “Yo quiero saber quién es su manager y que me diga ‘sí, Juli, la verdad que te robamos un montón de cosas que hacés’, o ‘nos inspiraste’, sería la palabra correcta”.

Y, muy directa, lanzó: “La realidad, es que los inspiré desde el adentro. Robaron un montón de cosas del formato y a demasiadas personas para hacer negocio y no se hacen cargo y, ahí, me pongo del lado de Telefe y de la gente que me encontró… porque sí, nos robaron bastante a ellos y a mí”.

Por último, aprovechó para desmentir cualquier versión respecto a una presunta relación conflictiva con el canal. “Odio cuando me dicen ‘vos estás en contra de Telefe‘ y, no, para nada. Ellos fueron los que me encontraron. Yo, de mi potrero, no hablo mal, así que… Les mando un saludo a Yanina y a Karina que me encontraron. Las amo”, concluyó.

Tras la viralización del video, los usuarios de “X” expresaron su enojo en contra de Scaglione. “Pobrecita”; “Qué pesada que es”; “Me llama la atención que le den un micrófono”; “Por qué le siguen dando cámara”, son algunos de los comentarios.

