Julieta Poggio estuvo invitada al streaming “Rumis” y, finalmente, contó cómo fue su romance con Marcos Ginocchio tras salir de Gran Hermano, dio detalles acerca del vínculo actual que mantienen y reveló información sobre su nuevo novio, Fabricio Maida, con quien tiene una relación abierta.

¿Qué dijo Julieta Poggio, exjugadora de Gran Hermano, sobre “Marculi”?

Poggio, expresó: “Cuando salí me encontré con un shippeo y los shippeos son algo fuerte que te pasa. Es tanto lo que la gente te quiere ver o te pregunta en la calle que, por eso, salen tantas parejas de Gran Hermano”.

“Vos ves los videos tiernos y te enamoras de lo que la gente se enamoró”, indicó, y, ante la pregunta de si a ella le pasó eso, respondió: “A mí me gustaba mucho Marcos; estuve muy enamorada en su momento”.

Luego, reveló lo que todos se cuestionaban. “Sí, estuvimos juntos, pero no fuimos novios. Fue una etapa súper linda”, aseguró.

Además, agregó que “fue fuerte para ambos que un país los quisiera juntos”. “Se nos confundió un poco la cabeza”, lanzó.

En este marco, sostuvo: “Pero nadie sabe, realmente, lo que pasa dentro de una relación…. cómo son las cosas, por qué no se dio entre nosotros… no lo van a saber nunca; sólo lo sabemos él y yo”.

Afortunadamente, agregó que, actualmente, son muy amigos. “Recuperamos la relación linda que teníamos dentro de la casa y volvimos a ser súper amigos; tenemos mucha confianza. Es mi amigo, lo amo un montón, y él también me quiere, por más que hay mucha gente a la que le duela. Quiero romper algunos corazones para terminar con esa fantasía diciendo que ya está, que “Marculi” es una amistad”, concluyó.

¿Quién es el nuevo novio de Julieta Poggio y cuáles son las reglas de su relación abierta?

Tras confirmar que ya pasó página con “Marculi”, reveló que se encuentra de novia con Fabrizio Maida y contó que mantienen una relación abierta.

Fabricio Maida es el nuevo novio de Julieta Poggio.

La exjugadora de Gran Hermano, contó: “Todo sigue igual. Es una relación abierta y lo manejo demasiado bien. Lo recomiendo ciento por ciento. Me sirve mucho. La relación abierta ya tiene que empezar así”.

Tras estos dichos, dijo cómo conoció a su nuevo amor. “Nosotros siempre nos gustamos desde chiquitos. Nos conocíamos de antes de Gran Hermano, porque él es amigo del novio de mi mejor amiga. Ya, de chiquitos, chapábamos; como a los 16 años”.

“Después, yo me puse de novia, pero no es amigo de mi ex. Ahora, volvimos a salir y empezamos siendo amigos con derechos, literal; o sea, nos pintaba cuando salíamos a bailar con nuestros amigos”, reveló.

Y, finalizó: “Hoy en día nos seguimos diciendo ‘amigo y amiga’. Somos re amigos y nos cagamos de risa. Todo el tiempo estamos ahí jodiéndonos. Nos llevamos muy bien y, como la relación empezó siendo amigos con derechos, nunca la pudimos cerrar”.

