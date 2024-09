Tras rescindir contrato con Telefe y luego de que Alex Caniggia expresó junto a Juliana “Furia” Scaglione que el streaming “Toda” lo dieron de baja, la exjugadora de Gran Hermano se sinceró durante un móvil para “Intrusos” (América TV), conducido por Flor de la V, y reveló en qué se encuentra trabajando actualmente.

Furia, expresó: “Pasé mucho tiempo encerrada. Estoy entrenando y recuperando mi vida. Soy libre de expresarme y sé que genero repercusión en todo lo que hago”, y, aseguró: “No puedo caminar tranquila por la calle, es una locura”.

Además, se refirió a la polémica en Uruguay, donde fue acusada de maltratar a un periodista. “Dije que no daría entrevistas y agrandaron mucho las cosas”, indicó.

Luego, Marcela Tauro le preguntó sobre el fin de su contrato con Telefe.“Fue de común acuerdo; se rompió un contrato, nada más. Sentí que podía tomar mis propias alas y no me arrepiento. Me llevé todas las miradas del programa y, si bien, yo sé que fui “Furia” de Gran Hermano, ahora soy Juliana, que es una persona común y corriente y que tiene otras posibilidades. Estoy pensando en potenciar mi lado artístico”, manifestó.

Por otro lado, acerca de su ausencia en los Martín Fierro 2024, comentó que no esperaba ser invitada tras cortar su vínculo con Telefe, pero le agradeció el gesto de Santiago del Moro por haberla mencionado.

Las propuestas laborales de Furia Scaglione

Respecto a su futuro laboral, argumentó que está abierta a nuevas oportunidades y expresó su interés en proyectos que combinen lo artístico y lo deportivo, como los de Flavio Mendoza.

Laura Ubfal contó la intención de Juliana de abrir una agencia de representación, a lo que ella, respondió: “Es algo muy loco. Cuando me encuentro con gente y les explico que estoy abocada a mi agencia, me piden que los represente, pero… Bueno, es un proceso muy largo que lleva tiempo y no es tan fácil. Primero lo estoy haciendo conmigo y, si me sale bien, lo haré con los demás”.

Ángel de Brito dio detalles sobre la vuelta de Gran Hermano a Telefe

A través de su cuenta de “X”, De Brito dio detalles exclusivos acerca del regreso del reality más exitoso de la televisión. “8 de noviembre comienzan a refaccionar la casa de #GranHermano que debuta un mes después por Telefe“, reveló.

Además, explicó: “La gente va a poder elegir a algunos participantes antes de entrar. Van a cambiar cosas y va a haber lugares nuevos”.

Qué día vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

Durante la ceremonia de los Martín Fierro, Del Moro comentó que “el reality va a regresar los primeros días de diciembre”.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

