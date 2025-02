Juliana “Furia” Scaglione, una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano, volvió a Telefe para formar parte de “La noche de los ex” y, durante su análisis de los participantes del nuevo ciclo del reality, arremetió contra Chiara Manuso, a quien calificó como “falsa” y comparó el juego que ella tuvo dentro de la casa con el de Ulises Apóstolo.

Desde el primer momento, Furia retomó el reciente altercado entre Ulises y Chiara, donde la participante había cruzado al cordobés con duras palabras; sin embargo, tras su reconciliación, ambos terminaron bailando juntos. Ante esto, Scaglione lanzó una dura crítica contra Manuso. “Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento, así que me resulta raro que hoy esté bailando con él. Muy de falsa”, lanzó.

Tras estos dichos, Furia comparó su juego con el de Ulises. “Lamentablemente no está copado, porque el público lo está viendo, pero… sí, todos van a ir contra Ulises. A mí me ha pasado en mi juego, que es por semanas: te van a buscar y, cuando ven que no te sacan, prueban con otro”, explicó. Con esta reflexión, la exparticipante dejó en evidencia su experiencia y conocimiento, sugiriendo que Ulises podría estar siguiendo un camino similar al que ella transitó.

Más tarde, Scaglione retomó una teoría que había instaurado Giuliano Vachetto, otro ex “hermanito”, sobre cómo el público tiende a apoyar más a aquellos que son excluidos de la casa; sin embargo, antes de concluir su análisis, no pudo evitar volver a mencionar a Chiara, a quien calificó como la “Jocker” de la casa. “Tiene una prioridad y es que es actriz”, indicó, insinuando que la participante podría estar utilizando sus habilidades interpretativas para manipular a sus compañeros y al público.

La noche de los ex: cómo verlo en vivo y horario

Se puede ver los viernes a partir de las 21:30 hs, bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal; también, a través de “MiTelefe”.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

