Durante el streaming “All Acess”, Lucila “La Tora” Villar, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló que tuvo un tenso cruce con Juliana “Furia” Scaglione y, aunque no quiso dar muchos detalles sobre el enfrentamiento, el periodista Pepe Ochoa contó en “LAM” (América TV), cómo fue la picante pelea entre las exjugadoras del reality.

Los dichos de La Tora de Gran Hermano sobre su pelea con Furia

Primero, Arial Ansaldo opinó sobre las actitudes de Furia. “Todo el tiempo queriendo tener razón y no escuchando al otro. El juego televisivo cambia, no es el mismo de adentro de la casa”, manifestó.

Luego, Sol Rivas comentó acerca de la dificultad de comunicarse en un ambiente tan cargado de emociones y diversas opiniones. “No todo el mundo puede resumir tan fácilmente su idea. Con tantas personas ahí, se discute… nosotros somos tres gatos locos y, a veces, nos pisamos. Es difícil”, aseguró.

A raíz de esto, La Tora, dijo: “A mí me extraña como gente que se la da de jugadora, no entiende que afuera son personas y todos se bancan el hate… justo vos, que sos guapa, ¿no te la bancas? me parece raro”, y, visiblemente afectada, expresó su deseo de mantener la calma: “No voy a hablar, quiero tranquilidad. El día que hable… mientras tanto, no puedo. ¿Qué decirles?”.

Rivas, tras escuchar sus dichos, le consultó acerca del cruce que tuvo con Juliana y, la excompetidora, no quiso dar muchos detalles para no alterarse. “Después te cuento, fuera del aire”, indicó.

Se revelaron detalles acerca de la pelea entre La Tora y Furia de Gran Hermano

Tras estos dichos, Pepe habló sobre la discusión. “Llega La Tora de maquillaje – leyó el productor un mensaje de su fuente – entró Furia y la empezó a bardear”, confesó.

En esta línea, continuó: “La Tora se paró y casi se van a las piñas; las maquilladoras y productores intentaron separarlas”.

Luego, reveló que Furia le dijo: “‘Vos, que hablas mal de mí y de mi fama, me envidias. No pienso ir a ninguno de tus programas y avísale al croto de Diego Poggi que no le voy a dar fama a él y menos a Georgina Barbarossa”, detalló.

Ahí, las angelitas gritaron “noo”. “Delira”, sostuvo Marcela Feudale. “Esta piba tiene un agrande y una llenada de cabeza por la hermana (Coy Scaglione)”, aseveró Yanina Latorre. “El otro día dijo (por Furia) ‘no puedo salir a calle'”, añadió la periodista.

