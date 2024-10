Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Guerreras Rosa del Viento de Río Gallegos realizó una nueva edición de la Regata Rosa.

La Opinión Austral conversó con Eva Igor y Paula Carrillo, madre e hija, quienes recibieron el diagnóstico de cáncer de mama el mismo año y, además, ambas son mamás.

“Del cáncer no está libre nadie. Lo importante es que tanto las mujeres como los hombres estemos atentos, más cuando tenemos familiares que han padecido cáncer. He pasado por la ‘quimio’, por los rayos y cada vez que iba a CEMNPA (Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral), me corrían las lágrimas y no por mí, sino por la cantidad de gente con cáncer en Río Gallegos, muchos niños, se me parte el alma”, manifiesta Eva Igor, mamá de Paula Carrillo, Patricia y Daniel, y abuela de Belén, Tiziana, Agustina y Valentina, a La Opinión Austral.

Paula Carrillo y Tiziana, su “fiel compañera”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“No pienso lo que tengo porque si lo pensás, parece que aflora más la enfermedad. Lo importante es estar atentos y disfrutar la vida“, sostiene.

Por su parte, Paula, quien recibió el diagnóstico de cáncer de mama en 2020 e integra Guerreras, cuenta: “En diciembre me sacaron ovario y útero por la metástasis que se escapó de la mama, sigo con tratamiento, sé que se puede y vamos a salir victoriosas“.

“Esta remada es para lograr lo mejor, por seguir juntando experiencia, para que vengan más chicas, las que me piden consejos cuando estoy en el trabajo, las que nos acompañan en momentos duros, para las mamás, las abuelas, acá estamos”, marca.

Paula es mamá de Belén, de 27 años, y Tiziana, de 11. “Es la luchadora, cuando mamá venía con sus problemas la ayudaba mucho en la casa, a pesar de su edad”, comenta la abuela Eva sobre la más chica de la casa. “Tiziana es mi fiel compañera, siempre está al pie del cañón“, confirma Paula.

Además de ser mamá y remar, Paula trabaja y juega al newcom. “Hace rato que no salíamos a remar con las chicas, me largué de una cuando me dijeron, lo acompaño con el newcom, mi otra manera de vivir. Uno busca un sostén, la familia, los hijos, los compañeros de trabajo, sigo trabajando, el trabajo es mi cable a tierra y lo disfruto. Disfruto el agua, caminar, correr, el newcom, aunque digan que es deporte para viejitos, es mentira, se transpira en la cancha”, comenta con firmeza.

Este domingo, la celebración será en familia. “Mis hijos va a hacer un asado entre toda la familia en la casa de mi hijo. Agradezco a Dios y a la virgen porque tengo a mi familia“, expresa Eva.

¿Qué es lo más lindo de ser mamá? La pregunta parece ser simple, pero para responder las palabras no alcanzan. “Todo. Son mi luz, son mis ganas de vivir“, asegura Paula y explica “vivo el día a día, mi vida cambió totalmente después de la enfermedad, la disfruto más, hago cosas que no hice nunca, salgo cuando no salía nunca, me dicen: ‘Vamos a un asado’, ya no la pienso, voy”.

A este momento difícil de la enfermedad lo enfrenta con la más grande de sus sonrisas y todo el amor que tiene para dar, el mismo que recibe cada día y aún más este domingo, cuando esta mamá guerrera celebre su día.