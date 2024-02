Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson El actor dio a conocer la noticia durante una entrevista con Chiche Gelblung en "Crónica HD". Sobre las actividades que realiza tras ser diagnosticado con esta enfermedad que afecta el sistema nervioso, dijo que nada "3 veces por semana".

Gerardo Romano sorprendió este viernes al revelar que fue diagnosticado con Parkinson. La salud del actor de El Marginal generó preocupación a mediados de 2023 debido a una repentina hospitalización, pero tras recibir el alta médica, regresó a los escenarios con renovada energía. Por ello, la noticia dada a conocer hoy causó gran conmoción.

El protagonista de “Un judío común y corriente”, que se encuentra en la cartelera del Teatro Auditorium en Mar del Plata, conversó con Chiche Gelblung en “Crónica HD” para expresar su punto de vista sobre la continua disputa entre el Presidente Javier Milei y la cantante Lali Espósito.

Además de defender el derecho de la artista a expresarse políticamente a través de su música, resaltó la difícil situación que atraviesan los jubilados argentinos. Al respecto, habló sobre la gran cantidad de medicamentos que requiere consumir en la actualidad.

“Crema de marihuana, para el dolor. Para las encías. Lebocar, para el Parkinson. Para el colesterol. ¿Qué es la vejez? Este montón de remedios en mi mesa”, dijo. En ese instante, Chiche, visiblemente sorprendido, lo interrumpió y le preguntó: “¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?”.

Gerardo Romano se sobrepone al Parkinson en Mar del Plata. (Crónica HD)

“Sí”, reconoció el actor. Cuando el periodista le señaló que no se le nota, Romano reveló que es “porque trabajo mucho, y no doy conferencias de prensa diciendo ‘tengo Parkinson'”. “Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”, continuó más adelante.

“Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado 3 veces por semana”, cerró, sin buscar decir más del delicado tema de su salud.