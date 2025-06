Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, en la sede del Consejo Federal de Inversiones se reunieron 22 gobernadores y vicegobernadores de las provincias del país con enviados del Gobierno nacional, para hablar de las inquietudes de las jurisdicciones, esta vez sobre dos puntos en particular: El reparto del remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles líquidos.

Tras el encuentro varios participantes coincidieron en calificar de “bueno” al mismo. El vicegobernador Fabián Leguizamón, dialogó con La Opinión Austral, presente en el CFI. Comentó que se firmó un documento con los temas tratados, dónde los gobernadores asientan su posición en el tema, al tiempo que se analizó un proyecto de ley que será girado, por parte de los mandatarios, al Congreso de la Nación, para establecer un mecanismo de reparto de los ATN, “más equitativo”.

“Fue importante la posibilidad de hablar con representantes de Nación” indicó Leguizamón y remarcó que los puntos planteados “van a beneficiar a las provincias, en distinta medida“.

Más fondos a las provincias

Uno de ellos sería, tras la desaparición de Fondos Fiduciarios vinculados al transporte y la energía, “darle mecanismos a los gobernadores que permitan utilizar ese dinero en las demandas de sus provincias”, puso de ejemplo el vicegobernador.

Respecto del reparto de ATN y el proyecto que girarán las provincias al Congreso, “se dispone que un porcentaje se distribuya equitativamente entre las provincias” señaló, en el entendimiento que el mismo, por su origen, “es coparticipable y es un derecho que le asiste a todas las provincias” afirmó. De igual forma aclaró que la idea es que esta ley “sea una decisión en conjunto con el Gobierno Nacional, atento a las dificultades que están atravesando las provincias”.

Consejo de Mayo

Cabe señalar que este martes, a las 9 de la mañana, el Gobierno Nacional citó a un nuevo encuentro del Consejo de Mayo en Casa Rosada, que será presidido por el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Se cree que durante el mismo, algunos de los reclamos analizados este lunes, serán parte del cónclave.

“Desde Nacion señalaron su entendimiento de que hay una necesidad de las provincias y una demanda de los gobernadores. Entienden que hay que buscar los mecanismos y ponerse de acuerdo para que puedan llegar las distintas soluciones” sostuvo Leguizamón, que no descartó que se avance en el Consejo con alguno de los dos temas.

Dónde sí hubo diferencia, y así lo indicó el vicegobernador a La Opinión Austral, “en lo que tiene que ver con la pretensión del Gobierno de que las provincias se hagan cargo de las obras de Vialidad Nacional. La gran mayoría no pudo ponerse de acuerdo, porque los fondos destinados para estas obras es muy escaso y las provincias solas no pueden”, remarcó. Detalló que en Santa Cruz, por ejemplo la transitabilidad de las rutas 40 y 3 “es una problemática grave y la inversión que necesitan es más que importante pero el dinero que enviaría Nación no alcanza para solucionarlo”.

Y agregó que “se quedó en conformar una comisión de Gobernadores que serán los encargados de sentarse con Nación para encontrar una solución a este tema”.

Participantes

En el CFI se reunieron los gobernadores Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Cordoba), Alfredo Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy). Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Sáenz (Salta). Además, por Chaco, La Rioja y Santa Cruz estuvieron los vicegobernadores Silvana Schneider, Teresita Madera y Fabián Leguizamón. Al igual que la diputada a cargo de la vicegobernación de Neuquén, Zulma Reina.

En tanto por Nación se hicieron presentes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Las únicas provincias ausentes fueron: Corrientes y Formosa.