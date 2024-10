Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la entrega de certificados de posesión de tierras, acto que se realizó en el gimnasio 17 de Octubre, el intendente Pablo Grasso indicó al móvil de LU12 AM680 Radio Río Gallegos que la regularización de diferentes barrios de la ciudad, “tratando de cumplir con un trabajo histórico” que viene realizando el municipio. En ese aspecto, habló específicamente de la situación del barrio Madres a la Lucha que “hace más de 20 años no tenía una respuesta“.

Grasso manifestó: “Podrán cumplir con sus obligaciones fiscales y poder tener el derecho como lo tiene cualquier hijo de vecino, más allá de la metodología y la forma que en su momento se hizo” y acotó: “Es algo que había que resolver, los problemas no se resuelven solos, no se puede pasar topadora, no estamos en condiciones hoy de excluir a nadie sino al contrario, tener políticas activas” (Ver más en contratapa).

En otro orden Grasso se refirió al anuncio del gobierno nacional de cerrar un organismo como el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), “donde nosotros tenemos una obra importante en la ciudad y que no se preocupa el mercado y mucho menos el Estado nacional y provincial, en poder solucionar las problemáticas de barrios como este”, dijo. Sobre la llegada -el jueves- del presidente de la Libertad Avanza, Martín Menem, dijo: “Alguien tiene que defender a la gente, no pueden venir tarifas como las que vinieron y nadie diga nada“, y acotó: “Somos la capital de la resignación, resignamos los medicamentos, resignamos el 82% móvil, resignamos que echen a todo el mundo”.

Grasso sostuvo que “no es una responsabilidad directa del intendente, pero sí tengo una responsabilidad política por estar al frente de la localidad” y añadió: “Estuve en Piedra Buena y Caleta Olivia, y la demanda es muy complicada, la plata no alcanza“. “Si todo lo que das en salario se lo lleva las tarifas, no alcanza, las tarifas son exorbitantes“, expresó entre otras cosas.