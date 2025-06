Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Confederación de la Mediana Empresa (CAME) alertó que el consumo en Argentina no repunta pese a los descuentos y las cuotas. En Santa Cruz, Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica (FESC) dijo a La Opinión Austral que “hay incertidumbre y preocupación ante la baja circulación de dinero, alto nivel de endeudamiento de las familias y dificultad para cubrir necesidades básicas“.

CAME

Salvador Femenia, secretario de prensa de CAME advirtió que “el consumo no repunta después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída”.

Señaló que los comerciantes sostienen sus ventas a fuerza de promociones, como descuentos de hasta el 50% incluso en productos de temporada y planes de hasta 12 cuotas, pero eso no alcanza. “La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero con márgenes mucho más chicos”, explicó a “Noticias Argentinas”.

CAEM reclamó que bajo el gobierno de Javier Milei no se bajaron los impuestos.

También remarcó que la situación se agrava porque los consumidores tienen menos disponibilidad económica. “Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso es lo que está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”, concluyó.

Por último, se refirió a la promesa del Gobierno nacional de aliviar la presión impositiva: “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo. Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo”, sentenció.

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica Santa Cruz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Santa Cruz

En la provincia patagónica el escenario no es muy distinto al acontecer Nacional. Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) precisó a La Opinión Austral que “Santa Cruz atraviesa un momento delicado desde el punto de vista económico, afectando gravemente la calidad de vida de su población. Según datos recientes, uno de los principales indicadores negativos es la elevada tasa de desocupación, impulsada por la caída significativa de la obra pública y la reducción del consumo interno. Estos factores impactaron negativamente en sectores clave, como el comercio, el turismo, la pesca y petrolera”.

En esta línea, el referente de las pymes santacruceñas, indicó que “el retiro de YPF y la paralización de la industria petrolera local generaron un efecto dominó en la economía provincial, provocando un aumento en la incertidumbre y el desempleo”.

FEESC aseguró que el turismo en Santa Cruz muestra signos de estancamiento.

Además, el turismo que en “otros tiempos aportaba dinamismo, actualmente muestra signos de estancamiento o retroceso, complicando aún más la recuperación económica. La pesca y el sector gastronómico- hotelero también enfrentan dificultades severas, con implicancias directas en la generación de empleo y en la actividad económica local”.

Polke puntualizó en sus declaraciones que “la situación social refleja esta crisis: muchas familias no alcanzan a cubrir sus gastos básicos, llegando incluso a endeudarse para adquirir alimentos en el supermercado. Esta práctica, en el corto plazo, puede traducirse en un ciclo de endeudamiento agravado por los altos intereses de las tarjetas de crédito. Además, la sociedad enfrenta dificultades para pagar alquileres, servicios básicos como gas y luz, cuyos precios se mantienen elevados, sumando presión a la economía doméstica”.

“Las perspectivas para los próximos meses no son optimistas. La combinación de baja circulación de dinero, alto nivel de endeudamiento y dificultad para cubrir necesidades básicas genera un escenario de incertidumbre y preocupación. La retracción del consumo tiene un efecto negativo en la actividad comercial, profundizando la crisis económica y social en Santa Cruz”, concluyó el empresario.