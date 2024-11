Gustavo Pulti llamó a defender la soberanía nacional desde el Puerto La Plata Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y de Pesca de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, llamó a defender la soberanía nacional en la "6ta. Jornada de Promoción del Hub Logístico Puerto La Plata". Allí criticó las políticas portuarias nacionales que afectan a los puertos argentinos, especialmente al Puerto La Plata, y alertó sobre la amenaza a la soberanía marítima y pesquera por parte de intereses extranjeros.

En el marco de la “6ta. Jornada de Promoción del Hub Logístico Puerto La Plata”, Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y de Pesca de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ofreció una contundente disertación en defensa de la soberanía marítima y portuaria argentina. En su intervención, el legislador destacó la necesidad urgente de proteger los intereses nacionales ante un contexto que calificó como de “discriminación y desarticulación” en la política nacional sobre los recursos marítimos.

Pulti hizo un llamado a fortalecer el liderazgo de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de las vías navegables, considerando clave el rol de los puertos de La Plata, Mar del Plata, Quequén, Dock Sud e Ingeniero White para la estructura logística del país. A su juicio, la participación activa de la sociedad en el debate sobre estos temas es esencial para tomar decisiones firmes y bien fundamentadas, evitando que los puertos y vías navegables se conviertan en un tema solo de “expertos”.

Un llamado urgente a la defensa del Puerto La Plata

El ex intendente de General Pueyrredón no dejó de señalar las políticas portuarias implementadas por el gobierno nacional, que consideró “discriminatorias” para el Puerto La Plata. En particular, Pulti criticó el aumento de tasas dispuesto por la Secretaría de Transportes y la Administración General de Puertos (AGP), que afectan directamente a este puerto, el cual, según destacó, posee las mejores condiciones de acceso natural del país.

Además, Pulti advirtió sobre las políticas nacionales que favorecen al Puerto Buenos Aires, mientras que relegan a otros puertos públicos como Diamante y Santa Fe. También subrayó que, en lo que va del año, se han producido varios movimientos de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, entre ellos la visita del canciller británico David Cameron a las Islas Malvinas y la autorización para explorar 23 pozos petroleros, lo que representa una amenaza directa para la soberanía argentina.

Pesca y soberanía en riesgo

En su disertación, Pulti también abordó la situación crítica que enfrenta la industria pesquera argentina, un sector estratégico que emplea a decenas de miles de trabajadores. El legislador subrayó los riesgos de la falta de renovación de concesiones pesqueras que vencen este año, además de la ausencia de una política clara en el Consejo Nacional Pesquero. Pulti denunció, además, intentos de flexibilizar las normativas nacionales sobre la actividad pesquera, favoreciendo a intereses extranjeros, lo que afectaría la soberanía nacional.

Pulti concluyó su intervención haciendo un llamado a la acción frente a lo que definió como un “año negro para la soberanía nacional”. Destacó la importancia de avanzar con la construcción del Canal Magdalena, un proyecto clave para la autonomía logística del país. Además, insistió en que no se puede permitir que se margine al Puerto La Plata, un puerto con condiciones únicas para el comercio internacional, ni que el gobierno británico decida el futuro de los recursos pesqueros, petroleros y la navegación de Argentina.