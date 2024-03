Este viernes 22 y sábado 23, María Becerra se estará presentando en Estadio Monumental (River Plate). Horas previas a su show, dio una nota, donde habló sobre las dificultades económicas que tuvo que atravesar cuando era más pequeña y, además, contó cómo es la relación que tiene con sus fanáticos.

La revelación de María Becerra sobre su infancia

María, expresó: “Yo sé lo qué es que se te inunde la casa, que no te anden bien las cloacas, que no te salga agua caliente o que no te puedan comprar el juguete que querés… un montón de cosas”.

Y, continuó: “También, sé lo que es anotarse a un montón de casting, enviar mails y que no pase nada, que nadie me diera pelota. Esto me hizo decirme “yo sé lo que es no tener una oportunidad. Entonces, se las voy a dar a todos”. Ante estos dichos, aseguró: “Estar en un lugar privilegiado, en un montón de sentidos, me hace, corte, que si alguien nos manda un casting o me dice “che, María, yo soy corista y me gustaría corearte”, sí, te vamos a castear”.

“Mi coreógrafa hizo un casting para 5 mil bailarines, fueron como 8 horas”, reveló.

Luego, comentó: “Cuando venís de una realidad, que es la de la gran mayoría argentina y, sabes lo que cuestan las cosas, creces. Si son cosas que te dolieron, no te las olvidas”.

Después de estas declaraciones, habló sobre los recitales que va a dar en River. “Me parece copado que suceda este show y que la gente que venga pueda llevarse un lindo recuerdo, una linda experiencia. Yo sé el trabajo que conlleva comprar una entrada y sé que hay muchas personas que las regalaron como regalo de cumpleaños, porque es un momento difícil para el país. Lo valoro y, por eso, estamos dando a la gente un show que nunca se van a olvidar y que va a valer la pena todo lo que invirtieron”, expresó.

Luego, según indica Infobae, le preguntaron “qué comparación hacía entre los conciertos que dio en GEBA con los que está por hacer”. “En estos momentos, haces una recapitulación de todo lo que has vivido y pensás: ‘¡Guau, en tan poco tiempo!’. Me acuerdo que fue imposible llenar GEBA y que hubo muchas entradas que regalamos y ahora, de repente, pasa esto. Es difícil caer en cuenta de lo que está pasando y que se hizo sold out enseguida y, después, salió otro River. Veo mucha gente en las redes sociales que se quedó sin entrada y que buscan reventa por todos lados. Me pone muy contenta lo que pasó en su momento, lo que costaba llenar y lo que sucede ahora”, respondió.

Además, confesó que “en los días previos, a este momento, pasó por distintos estados de ánimo”. “Pasé por el miedo, la incertidumbre y, ahora, estoy en un momento de extrema felicidad tras haber pisado la cancha. No puedo creer que toda esta gente va a venir a verme. ¡Es un estadio tan grande! Ojalá, luego, sean un montón de lugares, porque me dan más ganas de seguir creciendo, pelearla y poder llenar un estadio así el día de mañana en España y México. Queda mucho por recorrer. Todavía, soy chiquita y tengo mucha energía, vitalidad y salud, gracias a Dios. Así que seguiré creciendo y luchando para que esto siga pasando en todos lados”, dijo.

Por último, hizo una comparación a lo que podría llegar a sentir la María Becerra del pasado con del presente. “La Mari de chiquita era, completamente, distinta. Llena de miedos e inseguridades y no se sabía hacer respetar. Hoy, soy otra persona. Así que estaría orgullosa de la persona en la que me convertí, de cómo crecí. Me hago respetar y pongo límites. De la seguridad que tengo y que estoy haciendo lo que amo, sin ningún tipo de vergüenza”, finalizó.

Leé más notas de La Opinión Austral