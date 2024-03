Este jueves, la Justicia de San Isidro archivó la causa judicial abierta a raíz del fallecimiento de Natacha Jaitt, alegando que “no habían encontrado evidencia de que hubiera sido asesinada”. A partir de esto, su hermano, Ulises, hizo un fuerte descargo en contra de los fiscales Martín Otero y Lida Osores, quienes tomaron la decisión.

El polémico comunicado de Ulises Jaitt después de que archivaran la causa de Natacha

A través de sus redes, Ulises escribió: “Malditos desgraciados. El departamento judicial de San Isidro es el más corrupto del país. Hoy, ganaron. Me vienen venciendo hace 5 años con Natacha“.

Y, continuó: “Hoy, recibo un golpe emocional fuerte por este atropello judicial, pero, sepan esto: me va a dar más fuerza que nunca. ¡Justicia!”.

En otro posteo, publicó el link de un video de YouTube acerca de la investigación que hizo él sobre se hermana.

“Acá, está la verdad. Mi propia investigación, que ya superó el millón de visitas. Hoy, más fuerte que nunca”, expresó.

Luego, puso: “Hoy, es un día muy triste para mí. Dejé la vida en la investigación, ya que, la Justicia, nunca lo hizo”.

Además, aseguró: “En vez de fiscales, actuaron como los abogados del asesino. Me trabaron todo. Hoy, me destrozaron. Estoy muy dolorido, pero me voy a reconstruir una vez más y seguiré”.

También, comentó: “Estaba llegando a la verdad con toda la prueba presentada y cierran la causa, sin proveer las pruebas aportadas por mí”.

“Lo tenía acorralado a Rigoni. La Justicia cierra la causa, intempestivamente, para frenarme y que no aporte más nada. Muy evidente. Hijos de put…”, aseveró, furioso.

Por último, añadió: “La causa de Natacha se archivó el día en que la mataron. Ayer, la archivaron oficialmente. Nunca investigaron y protegieron al asesino. Lo que hicieron ayer es tratar de frenarme, para que no siga investigando. Si cae Rigoni, caen todos. Por eso, tiene impunidad absoluta”.

¿Cómo murió Natacha Jaitt según la Justicia?

Jaitt, falleció en la madrugada del 23 de febrero de 2019. A la 1 de la mañana, la modelo se tendió en la cama de una de las habitaciones del complejo de eventos “Xanadú de Villa La Ñata”, en Tigre. Luego de eso, nunca más despertó. Fue ahí para mantener una reunión laboral con un grupo de personas. La convicción, por parte de la Justicia, siempre fue que “la muerte se produjo sin la intervención de un tercero”. En otras palabras, “su fallecimiento fue producto de una sobredosis de cocaína y no de un crimen”.

El salón era propiedad del empresario Guillermo Gonzalo Rigoni, quien se encontraba presente junto a dos amigos. También, estaba el empresario Gaspar Esteban Fonolla, el electricista Gustavo Andrés “Voltio” Bartolínm, Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, que tenía algún tipo de amistad con Natacha, y una joven llamada Luana.

