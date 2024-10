Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mujer policía que asesinó a sus hijos en San Luis le envió un mensaje a sus familiares vía WhatsApp donde les pidió perdón por el aberrante crimen que había cometido minutos antes.

El estremecedor caso se dio a conocer en la mañana del martes cuando personal de la Comisaria Tercera fue alertada por la propia mujer, identificada como Marina Abigail Silva, sobre el ataque a sus hijos de dos y siete años.

El parte policial difundido por medios locales detalla que “la mujer dejó en el lugar dos cartas que serán motivo de investigación, previamente llamó a familiares comunicando la situación y la decisión que había tomado y se dio a la fuga del lugar”.

Horas después trascendió cuál fue el mensaje que la mujer le envió a su familia: “Perdónenme hermanos por lo que hice”.

Fue el padre de la agresora quien dio a conocer el chat ante la prensa, quien a la par manifestó que no quiere tener contacto con su hija: “No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente”.

Aunque todavía queda esclarecer por qué Silva habría asesinado a sus dos hijos, el padre indicó que la mujer tenía “deudas con todo el mundo”. “Tiene un problema económico muy grande, de eso no hay duda. Hablamos con ella, le decíamos ‘Marina ponete las pilas’, pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando”, aclaró.

Los investigadores señalaron que Silva no estaba bajo tratamiento médico ni contaba con ausentismo en la Policía por algún tipo de problema de salud. Ahora esperan a los peritajes a las dos cartas que dejó dentro de la vivienda para saber si aportan información relevante sobre por qué tomó esta drástica decisión contra los menores.

