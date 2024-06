Por Florencia Golender

Cuando el Senado esté en pleno debate por la Ley Bases, el presidente Javier Milei emprenderá el primero de dos vuelos que hará en el ARG 01 a Europa en los próximos diez días. La primera parte de la gira arranca por Italia para la Cumbre del G7 y, según confirmaron fuentes de Presidencia a Grupo Crónica, seguirá finalmente por Suiza, a donde fue invitado por Volodomir Zelensky.

El presidente de Ucrania convocó a Milei a participar de la Cumbre por la Paz y, recién este martes, cerca del Jefe de Estado confirmaron su presencia. Hasta el comienzo de esta semana, tal cual informó este medio, a Suiza viajarían sólo la canciller Diana Mondino y su par de Defensa, Luis Petri.

Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, partirán desde Buenos Aires este miércoles a las 23 hacia la ciudad italiana de Bari. Se trasladarán por tierra unos 60 kilómetros hacia Borgo Egnazia, donde se realiza la reunión del G7 -los miembros del grupo son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá-.

Todavía faltan confirmar a dos miembros más de la comitiva que acompañarían al Presidente a la Cumbre del G7. Recorrerían esos pasillos también el embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Werthein, y el presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, Demian Reidel.

Sí fue ratificado por fuentes oficiales que la canciller Mondino no viajará a Italia. Ante las versiones de que está en duda su continuidad en el cargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió sobre el asunto en su habitual conferencia de prensa.

Adorni intentó bajar las especulaciones sobre la ausencia en un foro donde es habitual que el canciller acompañe al Jefe de Estado: “Hay una cuestión de acreditación y organización que no permite que acceda una comisión grande a las reuniones. No tenía sentido que funcionarios viajemos y no podamos participar”, explicó.

Milei y su acotada comitiva se alojarán en Italia hasta el sábado 15. Allí sumará otra foto con la anfitriona y primera ministra, Giorgia Meloni, y se estima que mantendrán un encuentro bilateral. Es otra figura internacional de la utraderecha con la que Milei tiene muy buena relación. Ya se vieron en Italia en febrero último.

Además de Meloni, en la Casa Rosada trabajan para una bilateral más con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aunque todavía no está firme la cita.

El sábado viajarán a la ciudad de Bürgenstock, Suiza, para participar de la Cumbre por la Paz. El gesto de Milei con Zelensky no es casual, de hecho, el presidente ucraniano estuvo en Buenos Aires el 10 de diciembre último para la asunción del líder de La Libertad Avanza.

El domingo 16, a las 8.30 de la mañana, retornarán al país. Fuentes oficiales explicaron que la decisión de no permanecer en Europa hasta el siguiente compromiso en España, a donde volará en el ARG 01 el próximo jueves 20, responde a la intención de Milei de estar en el país durante dos fechas patrias.

La del 17 cuando se conmemora el paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes y la del 20 en la que se recuerda al General Manuel Belgrano.

Se estima entonces que por la noche del jueves 20, Milei hará el segundo viaje en 10 días a Europa. Esta vez para recibir el premio Juan de Mariana en la “Cena de la libertad” que se celebrará al día siguiente en el Casino de Madrid.

Esta segunda etapa de la gira europea incluye luego a República Checa para una reunión bilateral con su par, Petr Pavel, un militar retirado. Desde allí volará a Alemania para recibir otro galardón y regresaría el sábado 22 a la Argentina.