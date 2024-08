Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección Argentina de Vóley quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras caer por 3 a 0 frente a Alemania en un encuentro que pudo haber sido el último con la casaca nacional para Facundo Conte y Luciano Di Cecco.

El conjunto europeo se impuso con parciales de 25-13, 25-21 y 25-21 y el partido empezó con Alemania sacando una ventaja de cuatro puntos con dos seguidos de saque, mientras que Argentina no pudo entrar en juego durante el primer set.

De esta manera, el equipo alemán sacó ocho de ventaja y cerró el primer parcial por 25-13, mientras que el segundo set comenzó de forma similar y, después de tres ace seguidos, Alemania sacó cinco puntos de diferencia.

En tanto, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez no pudo descontar, el rival terminó ganando el segundo parcial por 25-21 y ya en el tercer set la diferencia estuvo en el saque del elenco alemán que volvió a complicar a la Argentina.

Con el correr de los minutos Argentina igualó el parcial en 13 y el encuentro siguió parejo, pero Alemania se adelantó para llegar a la recta final por 20-17 y cerrar el partido por 25-21.

Se trata del cierre de una etapa para el seleccionado de vóley, ante el inminente retiro de Facundo Conte y Luciano De Cecco. “Este llanto no es de tristeza, es de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido de vóley, no lo sé, sea con la celeste y blanca. No podría soñarlo mejor, con mi familia, con mi novia, con mucha gente querida. ¡Vamos Argentina, siempre! Estoy orgulloso de mis compañeros, de todo lo que dimos. No es momento de hacer análisis. Lo dimos todo. Eso es lo más importante”, aseguró Conte y dejó la puerta abierta al retiro de la selección.