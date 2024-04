La banda británica Keane, liderada por Tom Chaplin, confirmó, a través de un video, que volverá a la Argentina para celebrar el 20º aniversario de su álbum debut “Hopes and Fears”; también, anunciaron que pasarán por Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Brasil.

“Estamos encantados de contarles que vamos a ir en noviembre. El aniversario número 20 de “Hopes and Fears” no estaría completo si no lo celebráramos con ustedes. No tenemos dudas de que su pasión y emoción serán la manera perfecta de terminar este año increíble. Nos vemos prontos”, escribieron.

Keane en la Argentina: cuándo tocarán, dónde y cómo conseguir las entradas

Estarán en el Movistar Arena y se presentarán el jueves 14 de noviembre.

Las entradas, podrán adquiriste desde la web del estadio: https://www.movistararena.com.ar/show/1bdf1f48-eac4-4522-b864-d40225dc1df9

El lunes 8 de abril, a la 13, se abre la preventa; es exclusiva para clientes de Banco Francés, quienes podrán abonar hasta en 3 cuotas sin interés. Por otro lado, el miércoles 10 de abril, a la misma hora, comienza la venta general. Hasta el momento, no se anunciaron los precios.

Hopes and Fears: ¿Cómo será la gira completa de Keane?

Martes 5 de noviembre: Curitiba, Brasil – Positivo theater.

Jueves 7 de noviembre: Rio de Janeiro, Brasil – Vivo rio.

Sábado 9 de noviembre: Sāo Paulo, Brasil – Espaço unimed.

Martes 12 de noviembre: Montevideo, Uruguay – Anter arena.

Jueves 14 de noviembre: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena.

Sábado 16 de noviembre: Asunción, Paraguay – Jockey Club.

Miércoles 19 de noviembre: Santiago, Chile – Movistar Arena.

Jueves 21 de noviembre: Lima, Peru – Arena 1.

Sábado 23 de noviembre: Bogota, Colombia – Chamorro City Hall.

¿Quiénes integran Keane?

Es un grupo británico de rock alternativo, oriundo de Battle, localidad del sureste de Inglaterra. Sus integrantes, son: Tim Rice-Oxley (compositor y teclista), Tom Chaplin (vocalista y guitarrista), Richard Hughes (batería) y Jesse Quin (bajo), quien se unió en 2007. Hasta 2001, Dominic Scott era el guitarrista principal.

Cuentan con cinco álbumes de estudio: “Hopes and Fears” (2004), “Under The Iron Sea” (2006), “Perfect Symmetry” (2008), “Strangeland” (2012) y “Cause and Effect” (2019). Los cuatro primeros, encabezaron los rankings de ventas británicos y su música fue utilizada como banda sonora de numerosas películas y series.

Entre sus temas más conocidos, se encuentran: “Somewhere only we now”, “This is the last time”, “Bedshaped”, “Everybody’s changing”, “Is it any Wonder?”; entre otros.

